У Кропивницькому відбудеться літній ярмарок

У п’ятницю, 16 червня, ярмарок сільськогосподарської продукції запрошує кропивничан і гостей обласного центру придбати товари за цінами виробника.

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі міськради.

Торгівля розпочнеться на площі перед міською радою о 8:00 і триватиме до 16:00.

На ярмарку в широкому асортименті будуть ковбасні, хлібобулочні, кондитерські вироби, крупи, сири, овочі, фрукти та різноманітна рибна продукція. Шанувальники сувенірної продукції зможуть обрати кераміку, посуд, вироби з лози, декоративні квіти та багато іншого.