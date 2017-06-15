Ділянка у Лісопарковій Кропивницького, де «виріс» паркан, належить фірмі сина екс-мера

Земельна ділянка у Лісопарковій Кропивницького, де з’явився бетонний паркан, належить ТОВ «Центр-Сервіс».

Про це свідчать дані кадастрової карти, передає кореспондент «УЦ».

За інформацією з Єдиного державного реєстру, засновниками ТОВ є син колишнього мера Кропивницького Олександра Нікуліна Ростислав Нікулін та директор з маркетингу, постачання і збуту ПАТ «НВП «Радій» Олександр Кожин. Директор – Олег Ретьман. Підприємство нині перебуває у стані припинення діяльності.

Земельну ділянку площею 0,5207 га ТОВ «Центр-Сервіс» отримало у 2008 році: рішення Кіровоградської міської ради №1520 від 06.11.2008, державна реєстрація – №040939000140 від 28.10.2009.

«УЦ» вдалося зв’язатися з Олександром Нікуліним.

«Я давно не згадував про ту землю, – сказав він. – Поява паркану мене, м’яко кажучи, здивувала, адже ми нічого не збиралися і не збираємося там будувати. Можливо, це самозахоплення, можливо, ще щось».

Олександр Нікулін зазначив, що докладе всіх зусиль, аби з’ясувати, хто встановив паркан.

Так само не знає власника бетонних плит і Олександр Кожин.

«Річ у тому, що я вже років десять не маю жодного відношення до цієї фірми і не цікавлюся її діяльністю, – відповів він на запитання «УЦ». – Відповідно, навіть не уявляю, хто і навіщо міг би встановити паркан».

Нагадаємо, у Лісопарковій через дорогу від ресторану «Два капітани» з’явилася бетонна огорожа.