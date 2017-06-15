Іноземні студенти читали у Кропивницькому українські вірші (ФОТО)

Літературні читання за участі іноземних студентів Донецького національного медичного університету, які навчаються у Кропивницькому, відбулися 14 червня в обласній науковій бібліотеці імені Д. Чижевського.

Про це «УЦ» повідомила прес-секретар університету Ірина Полулях.

«Ви завершили перший рік навчання, протягом якого освоювали українську та російську мови. Ці читання стануть своєрідним підсумком ваших знань, які ви набули протягом року. А тематика наших віршів – це любов. Вона може бути різною – до Батьківщини, мами або коханих», – сказала, відкриваючи читання, начальник відділу міжнародних зв’язків університету Ірина Торбенко.

Розпочали читання студенти з Індії, Гани та студентка з Танзанії, які прочитали уривок з оповідання Остапа Вишні «У новому році – все нове, хороше!» та зобразили суперечку двох школярів: «Подумаєш, голуб?! Ми про мам, а не про голубів! Хіба голуб – мама?! Моя мама мені дві морські свинки купить!» У результаті до діалогу втрутилася вчителька та примирила хлопчаків.

Студенти з Узбекистану, Єгипту, Лівану, Індії, Лівії, Пакистану та інших країн світу читали вірші: «Так ніхто не кохав», «Будь зі мною простою і ніжною», «Крила», «Люблю тебя, мама!», «Я помню чудное мгновенье» та інші.

Завершили читання віршами «О, мой родной Узбекистан» та «Любіть Україну».

Протягом року до читань студентів готували викладачі кафедри філософії, соціально-гуманітарних дисциплін, іноземних, української та латинської мов.

Викладач історії України Анатолій Сустрєтов зазначив, що майбутні медики проходитимуть практику в лікувальних закладах Кропивницького, тому українська мова необхідна їм як для спілкування, так і для вивчення медицини загалом.