Комунальники Кропивницького після прочухана від мера почали активніше асфальтувати дороги

Спеціалісти головного управління житлово-комунального господарства активніше взялися за асфальтування дорожнього покриття.

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі міськради.

Сьогодні, 15 червня, бригади ремонтників виконують капітальний ремонт внутрішньо-дворових доріг за адресами: вулиця Тельнова, 6, Тельнова, 3, корпус 2, вулиця Соборна, 9.

На вулиці Смоленчука почали встановлення бортового каменю.

Дорожня техніка працює і на вулиці Барболіна: тут спеціалісти здійснюють підготовчі роботи для укладання вирівнюючого шару.

Нагадаємо, мер Кропивницького Андрій Райкович розкритикував темпи ремонту доріг у місті.