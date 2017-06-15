Поліцейські Кіровоградщини та ветерани МВС обмінялися грамотами і подяками (ФОТО)

Поліцейські подякували старшим колегам за настанови, підтримку і співпрацю.

Про це «УЦ» повідомили у секторі комунікації ГУ Національної поліції в області.

У Головному управлінні Нацполіції області відбувся семінар-нарада представників Кіровоградської обласної ветеранської організації ГО «Асоціація ветеранів МВС України».

Начальник управління кадрового забезпечення ГУНП в області Андрій Човпан подякував старшим колегам за ефективну співпрацю з поліцейськими колективами на місцях і передачу досвіду молодим працівникам.

За активну громадську діяльність, надання практичної і дієвої допомоги відзнаки вручили полковнику міліції у відставці Василю Кириченку, підполковнику міліції у відставці Григорію Вишнівецькому та майору міліції у відставці Михайлу Смілянцю.

Під час зустрічі представники первинних ветеранських організацій також отримали подяки.

Голова обласної відомчої Профспілки Валерій Шевчук подякував наставникам за значний внесок у розвиток профспілкового руху та вручив грамоти.

Після урочистостей нарада продовжилася розглядом результатів роботи ветеранської організації за шість місяців 2017 року та визначенням завдань на друге півріччя.