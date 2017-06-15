У Кропивницькому засипають не ями на дорогах, а береги річки (ФОТО)

Береги Сугоклеї захарастили зрізаним асфальтом, бордюрами та іншим непотребом.

Про це у «Фейсбуці» повідомив начальник міської спецінспекції Андрій Максюта, передає кореспондент «УЦ».

«У районі вулиці Комарова (на перетині з вулицею Глінки) до обриву над річкою Сугоклея вантажні автомобілі везуть зрізаний асфальт, бордюри та інші дорожні елементи благоустрою, які десь демонтуються, – написав чиновник. – Там є трос з замком (виконує функцію шлагбаума), і хтось приходить або приїздить його відкриває для заїзду завантажених автомобілів, що там зсипаються. Головне управління ЖКГ міста має дослідити це питання – обстежити звалені купи з асфальтом та бордюрами, з’ясувати, де саме проводилися роботи».

Він також зазначив, що зрізаний асфальт можна було би використати для ямкового ремонту: «Наскільки я знаю, б/у асфальтом-сколом можна засипати ями на дорогах. Яких у нас дуже багато. Нам навіть громадські активісти вже їх обводять! Я кожного дня скачу, а не їду нашими дорогами».

Нагадаємо, обабіч вулиці Енергетиків у обласному центрі викинули використані шприци разом з побутовим сміттям.