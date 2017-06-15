Влада Кіровоградщини подарувала спортсменам півмільйона гривень (ФОТО)

Голова облдержадміністрації Сергій Кузьменко взяв участь в урочистій церемонії відкриття спортивного свята «Олімпійський день», що відбулася в Кропивницькому.

На урочистості також завітали народний депутат України Костянтин Яриніч, голова облради Олександр Чорноіваненко, міський голова Кропивницького Андрій Райкович, голова відділення НОК України в області Олександр Кузьмін та відомі спортсмени Кіровоградщини, тренери й учні спортивних шкіл, повідомили «УЦ» у прес-службі ОДА.

Вітаючи спортсменів та шанувальників здорового способу життя зі святом, Сергій Кузьменко сказав: «Усім зрозуміло, що спортом займатися потрібно, адже очевидно, що він загартовує не лише тіло, а й характер, дає сили і можливості у подальшому долати життєві труднощі».

Голова облдержадміністрації наголосив, що влада докладає максимум зусиль зі створення в школах Кіровоградщини сприятливих умов для занять фізкультурою і спортом: у рамках проекту «Здоров’я наших дітей» ремонтуються спортивні зали, закуповуються спортивне обладнання та інвентар.

Голова ОДА запевнив, що ця робота триватиме і надалі, та разом з головою облради Олександром Чорноіваненком вручив провідним спортсменам області спортивний інвентар і сертифікати на придбання спортивного обладнання та екіпірування за кошти обласного бюджету.

Два сучасні велосипеди та сертифікат на суму 40 тис. грн. для придбання спортивної форми вручили збірній команді області з велосипедного спорту.

Відповідні сертифікати на придбання обладнання та екіпірування також отримали: збірна команда області з важкої атлетики – на суму 100 тис. грн., збірна команда області з легкої атлетики -у 60 тис. грн., збірна команда області з бейсболу та софтболу – 20 тис. грн., збірна команда області з дзюдо – 160 тис. грн., учасник збірної команди України зі стрільби кульової – 60 тис. грн., кандидат на участь у Дефлімпійських іграх 2017 року з плавання – 30 тис. грн., збірна команда області з кульової стрільби – 30 тис. грн.