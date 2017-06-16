У Кропивницькому зупинилася найбільша уранова шахта України

Інгульська шахта ДП «СхідГЗК» не працює ще з 31 травня.

«Вікіпедія»: шахта «Інгульська» – структурний підрозділ Східного ГЗК, найбільша з уранових шахт України. Веде видобуток руди з Мічуринського і Східної зони Центрального родовищ.

Про це йдеться у зверненні профспілкового комітету шахти, текст якого має «УЦ».

«Інгульська шахта ДП «СхідГЗК» припинила діяльність з видобутку уранової руди, що негайно поставило під сумнів виконання контрактних умов, згідно з якими Україна отримує пальне для своїх атомних електростанцій. Це можна розцінювати як перший крок до втрати Україною ядерної енергетики, не кажучи вже про втрату енергетичної незалежності країни, – йдеться у документі. – Одночасно стався збій у системі соціального захисту працівників підприємства та їхніх родин – мешканців Кропивницького, добробут яких залежить від продуктивної роботи шахти. Частина працівників Інгульської шахти були відправлені у відпустки та у вимушений простій».

Автори звернення зазначають, що «простій шахти у червні призвів до зменшення обсягів виробництва на 45 млн грн., місцевий та державний бюджети не отримають 2,9 млн грн. податків та обов’язкових платежів».

Вони вимагають «від депутатів проявити державницьку позицію та прийняти єдине правильне рішення і погодити надання гірничого відводу Інгульській шахті».

Нагадаємо, ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» не отримало дозвіл на гірничий відвід у Кропивницькому – відповідне рішення ухвалили депутати облради на засіданні сесії 19 травня.

Перед депутатами тоді виступив мер Кропивницького Андрій Райкович, який попросив не надавати дозвіл підприємству. За його словами, ДП не виконує свої обов’язки у соціальній сфері.

Андрій Райкович також нагадав про ситуацію з онкозахворюваннями в місті.

У кримінальному провадженні за фактом розкрадання коштів ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» у розмірі 17,28 млн дол. США детективи НАБУ повідомили про підозру п’ятьом особам, у тому числі генеральному директору підприємства Олександру Сорокіну.