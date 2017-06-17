Держава розрахувалася з ЖЕО Кропивницького

Держава розрахувалася з Кропивницьким за субвенціями з відшкодування пільг і субсидій з оплати житлово-комунальних послуг.

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі міськради.

За словами начальника головного управління житлово-комунального господарства Віктора Кухаренка, з майже 4,7 мільйона гривень, що надійшли до міського бюджету, 2,324 мільйона отримають комунальні ЖЕО.

Ця сума покриває оплату пільг і субсидій по травень включно, і в комунальників тепер з’явиться можливість погасити власну заборгованість перед підрядними організаціями за вивезення сміття, обслуговування ліфтів тощо.