Житель Кропивницького заявив, що його в Одесі побили патрульні (ФОТО)

Жителя Кропивницького побили в Одесі патрульні за те, що він зробив їм зауваження.

Про це у «Фейсбуці» повідомив активіст Станіслав Маденс, передає кореспондент «УЦ».

«Товариство, щойно поліція затримала та побила туриста (мій знайомий активіст з Кіровограду) за зауваження поліції, яка ледь не збила його в пішохідній зоні. В кого є можливість підтягнутись до Шевченківського ВП?» – йдеться у дописі.

Активіст також оприлюднив прізвище того, хто бив: «Ось так туристів зустрічає патрульна поліція, хлопця госпіталізують. До речі, бив екіпаж 351, другий батальйон патрульної поліції. За словами потерпілого, бив та погрожував патрульний Харченко».