День начала Войны

15:21
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От героев былых времен
Не осталось порой имен…

Самое страшное, когда 22 июня выпадает на воскресенье и ты понимаешь: ровно таким же тихим и солнечным был этот день в 1941 году. День, когда началась Война. Принципиально не буду уточнять – Великая Отечественная или Германии и Советского Союза. Просто – Война.

Страшным смерчем пронеслась она по жизни наших дедов и бабушек, отцов и матерей. Забрала десятки миллионов жизней, уничтожила экономику огромных регионов, оставила не заживающие десятилетиями раны на земле, телах и в душах.

С раннего детства я навязчиво приставал к близким с просьбами рассказать о Войне. Но даже в тех редких случаях, когда меня не отфутболивали, ответы все равно были короткими и не очень похожими на героические книги 60-х. Далее малая часть того, что запомнил.

«Когда по радио объявляли о войне, на площади было много молодежи – они всю ночь гуляли на берегах Буга после выпускного. Парни в белых рубашках, девочки в нарядных платьях – их шили модистки весь июнь. Все веселые, кое-кто выпивши был. А после объявления о войне люди все быстро разошлись – молча и с опущенными глазами. Многие пошли на работу, хотя было воскресенье. Помню, как соседский мальчик начал громко “стрелять” из палки по “немцам”. Соседка схватила сына за руку и начала лупить его этой палкой изо всей силы. А он не понимал за что…»

«Для нас война началась не утром 22 июня, а вечером 23-го и утром 24-го – когда по домам понесли повестки. Мужчины собирались, как в командировку, и шли на призывные пункты. Их увозили на грузовиках, отправляли на поездах. Куда, насколько? Телефонов не было. Началась подготовка к эвакуации. Люди бегали по родственникам, советовались шепотом, прощались. Очень скоро в местечке остались только женщины с детьми и старики. Многие не хотели ехать. Твой дедушка сказал мне, прощаясь: “Уезжай немедленно! Бери детей и уезжай”. Я послушалась. А наши с ним старики уезжать отказались наотрез. Они все уже тогда понимали, но сказали: “Хотим умереть здесь”. И умерли там все вместе».

«Папе дали справку от 24 июня о том, что он “… освобожден от работы в связи с уходом в Красную Армию, с ним произведен полный расчет, выданы облигации госзаймов и трудовая книжка”. Он быстро попрощался со мной и братом. Долго шептал что-то маме, она плакала. Маме дали справку, что мужа призвали в армию, и выдали на руки 200 рублей. Их потратили на продукты в дорогу».

«Младшего брата твоей бабушки призвали в первых числах июля, ему только-только исполнилось 18. Нашли ему чей-то пиджак – своего у него не было. Их построили в колонну и прямо в гражданской одежде пешком отправили на вокзал. Посадили в теплушки. Отъехали километров 100 и попали под сильную бомбежку. И все… Те, кто выжил, вернулись через пару дней домой и рассказали нам».

«Мы были как стадо животных: собраться – собрались, прийти на 6 утра на вокзал – пришли. Сесть на перроне и ждать – сели с детьми на землю и ждем до ночи. Ночью пришел состав. Погрузиться всем в два вагона – влезли. Никто не задавал вопросы. Даже не спрашивали, куда едем. Два ведра в концах вагона вместо туалета. На остановках раз в день кормили. Ехали очень долго, дней десять».

«Газеты вышли на следующий день после начала войны. И выходили все время. Я посылала твоего папу на остановках, он приносил воду в чайнике и пачки газет. За всю дорогу мы раз пять читали газеты за 23 июня».

…После 22 июня 1941 года были еще 1417 дней самой страшной войны в истории человечества. Пока – самой страшной. Но есть серьезные предпосылки, что следующая война на подходе, а по мнению многих (особенно тех, кто находится сейчас на Донбассе) – она уже началась.

Ефим Мармер

Ефим Мармер

Родился в Гайвороне, большую часть жизни прожил в Кировограде. Начинал инженером, заканчивать, видимо, буду журналистом. Люблю людей, котов и книги. Ненавижу подлость и ксенофобию.

  • Valentin Vladimirovich

    Ну то що буде війна зі всім капіталістичним світом, срср і не приховував. Мілітариація країни була максимальною к 1941 року.
    Розплата за дружбу з Гітлером.
    Гадаю, що народ в наc тоді був не дурний і розумів, за що їм на голови падають бомби “союзників”.

    • Efim Marmer

      Валентин, это вообще отдельная тема – что знали и что не знали наши ба и пра. Поверьте, я был в шоке от их ответов. Зачастую невероятная интуиция заменяла им информацию.

    • iosif

      О том что война будет знал и СССР и та же Франция которая в конце 1933 года инициировала переговоры с СССР по заключению договора о взаимопомощи. И взаимопомощи от кого? отож.
      В стране шла полным ходом милитаризация? Да. В стране реально шла подготовка к войне. Только маленькое уточнение. В СССР подготовка к войне началась лет на пять позже чем в Германии. И что вы предлагаете руководству страны надо было заниматься разведением голубей?
      Розплата за дружбу с Гитлером.
      Вы мил человек лучше напишите у кого из европейских стран не было дружбы с Гитлером. У кого не было с Германией договоров о мире, дружбе, сотрудничестве. А две Олимпиады в Гитлеровской Германии? и ничего. все нормально.
      Вам рассказывать на оборудовании какой страны делались мессершмитты? И на чьи самолеты они были похожи как две капли воды и соответственно чьи технологии использовались для их постройки? И даже более того пока немцы не запустили свои двигатели чьи движки первое время устанавливались на этих самолетах? Или вы сами погуглите?
      Да. Сталин сказал “мы на много десятилетий отстаем от запада, и если за 10 лет мы не наверстаем, то нас сомнут”. И почти за десять лет в основном успели, но не полностью. А если бы не успели? Где бы тогда были? Но вы наверняка из тех кто считает что если бы не придурошные деды то попивали бы сейчас баварское пивко с сосисочками где то …. за Уралом.

      Да. Вы правы народ был не дурной и понимал. В отличии от вас и подобных вам. как тут не вспомнить о “кружевных трусиках”.

  • Павел Волошин
    • Efim Marmer

      Если не фейк, то клиника(((

    • iosif

      У нас тоже пару лет назад засветились с праздествами по случаю голодомора. И что? Подымать по этому поводу волну?

      “Дурак не заметит, умный промолчит”

      • Павел Волошин

        Иосиф заметил, не промолчал – не дурак и не умный
        красивый, наверное

  • iosif

    “Принципиально не буду уточнять – Великая Отечественная или Германии и Советского Союза. Просто – Война. ”

    Оно то конешно верно. Не надо. Не надо уточнять. Не надо знать. Просто Война. Зачем знать кем инспирировалась. Зачем знать кем и как финансировалась. Просто – Война. Просто развязанная Двумя. И больше ничего. Так проще. И когда всем будет просто Война и все, тогда можно будет слепить окончательно версию с точностью до наоборот. Но это еще впереди. А пока просто – Война.

    П.С. Для меня это война не с Германией а по факту с пранонешним Евросоюзом во главе с Германией.