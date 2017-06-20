Кировоградщина на московщине

Оказывается, в Москве прекрасно себя чувствует улица Кировоградская. Интересно, а чего не переименовывают? А то – улица имени несуществующего города – нехорошо. Может, ждут, пока суд против переименования не примет окончательное решение?

Павел Волошин Попал на планету Земля случайно, из-за ошибки при высадке десанта на Юпитер. Внедрился в коллектив еженедельника "УЦ", ослепив учредителя издания линзой фотоаппарата. В ожидании своих решил улучшить местный мир, увлекся, втянулся, прирос и пустил побеги. Тщеславен, но справедлив. Ненавидит, но любит. Боится, но продолжает двигаться вперед.