Луценко просить Раду зняти недоторканість з нардепа від Кіровоградщини

Генеральний прокурор Юрій Луценко просить Верховну Раду зняти недоторканість з народного депутата Олеся Довгого.

Про це він написав на своїй сторінці у «Фейсбуці», передає кореспондент «УЦ».

«Вніс подання до ВР про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата О. Довгого, в діях якого вбачаються ознаки зловживання службовими обов’язками, вчинених у співучасті, з метою незаконного відчуження 10 земельних ділянок природно-заповідного фонду – заказника «Острів Жуків» – загальною площею 44,25 га», – повідомив генпрокурор.

Нагадаємо, Олесь Довгий у 2014 році виграв вибори до Верховної Ради в 102 виборчому окрузі (Кіровоградська область, центр – Знам’янка).

У парламенті він входить до депутатської групи «Воля народу».