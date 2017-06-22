На Кіровоградщині знайшли схрон з боєприпасами і вибухівкою (ФОТО)

Правоохоронці знайшли в домоволодінні жителя Новоукраїнського району схрон з боєприпасами та вибухівкою.

Про це «УЦ» повідомили у секторі комунікації ГУ Національної поліції в області.

У ході санкціонованих обшуків працівники Новоукраїнського відділу поліції та управління Служби безпеки України в області виявили і вилучили предмети, зовні схожі на тротилові шашки, гранати, протипіхотні міни, набої до великокаліберної зброї, підшивачі, сигнальні ракети та димову шашку.

«Оперативну інформацію про те, що житель Новоукраїнського району може зберігати вдома заборонені речі, правоохоронці отримали минулої доби. В ході перевірки факт знайшов підтвердження, – розповів начальник поліції Кіровоградської області Сергій Кондрашенко. – У підвальному приміщенні та гаражі виявили значну кількість пристроїв, які несли серйозну небезпеку не лише 56-річному власнику садиби та його родині, але й мешканцям сусідніх домоволодінь.

На місці події правоохоронці вилучили предмети, схожі на гранату Ф-1 у кількості трьох штук, РГД5 – три одиниці та таку ж кількість підшивачів до них, три протипіхотних міни, тротилові шашки загальною вагою близько 500 грамів, пластид вагою 300 грамів, шість снарядів до великокаліберної зброї, набої калібрів 7,62 та 5,45, детонатори в кількості восьми штук, дистанційний шнур та димову шашку. Вилучене направили для проведення експертизи».

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами». За ці дії законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.