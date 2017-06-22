США ввели санкції проти власника «Кіровоградобленерго» й улюбленця Путіна з Кропивницького

Олександр Бабаков та ТОВ «Байк. В. Центр» потрапили до санкційного списку США.

Повний список опублікований на сайті Управління з контролю за іноземними активами казначейства США, передає кореспондент «УЦ».

Усього санкції вводяться до 19 фізичних осіб та 39 підприємств, зареєстрованих у Росії та Криму.

Депутат Держдуми Росії Олександр Бабаков – власник групи компаній VS Energy, готелів «Прем’єр Палас» у Києві й «Ореанда» в Ялті. Він є мажоритарним акціонером кількох українських енергетичних підприємств, у тому числі – «Кіровоградобленерго».

Засновник ТОВ «Байк. В. Центр» – улюбленець президента Росії Володимира Путіна байкер Олександр «Хірург» Залдостанов. Він народився 1963 року в тодішньому Кіровограді (нині – Кропивницький).