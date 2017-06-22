У Кропивницькому Лісопаркову перетворили на звалище будівельного сміття (ФОТО)

Жителі Кропивницького вантажівками вивозять будівельне сміття у Лісопаркову зону.

Сміття висипають біля котловану поблизу озера Котяче око, передає кореспондент «УЦ».

Котлован також оточений бетонними плитами, які лишилися від так і не початого будівництва.

Керівник міської спецінспекції Андрій Максюта сказав «УЦ», що він знає про проблему.

«Там вчора (20 червня) була моя співробітниця. На місце приїжджав власник однієї з ділянок і пообіцяв, що все сміття вивезе за свій рахунок», – зазначив він.

Нагадаємо, про забудову Лісопаркової «УЦ» та інші місцеві ЗМІ писали не один раз. При міській раді навіть створювали спеціальну комісію, за результатами діяльності якої матеріали про забудову направили до Генеральної прокуратури та інших право- та природоохоронних органів.