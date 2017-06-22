У травні на Кіровоградщині субсидії отримували трохи більше 11% домогосподарств

Кількість домогосподарств, які отримували субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у травні 2017 року, становила 11,1% загальної кількості домогосподарств області.

Про це «УЦ» повідомили у ГУ статистики в області.

Загальна сума субсидій, призначених домогосподарствам, у січні – травні 2017 року становила 83,1 млн грн. Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство у травні становив 624,3 грн.

У січні – травні 2017 року загальна сума субсидій готівкою, призначених домогосподарствам на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 105,2 млн грн. Середній розмір призначеної субсидії цього виду послуг у травні на одне домогосподарство – 3040,5 грн.