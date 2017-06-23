Екс-прокурор Кіровоградщини повернувся з прифронтової зони з фотопроектом про Сіверський Донець

Колишній прокурор області, а нині – вільний фотохудожник Сергій Жолонко побував у прифронтовій зоні на сході України.

Про поїздку він розповів «УЦ».

«Є маса військових туристів, екстремальних туристів. Я себе до них не відношу. Наші друзі воюють, волонтерствують. Ми теж волонтерствуємо, наскільки дозволяють можливості. Ми зобов’язані туди їхати, дивитися, робити висновки. Тим більше, це terra incognita. Ми нічого не знаємо про них, а вони нічого не знають про нас», – пояснив свої мотиви сам Жолонко.

Саме по Сіверському Донцю сьогодні проходить значна частина лінії зіткнення між підконтрольними територіями й ОРДЛО. Своєрідним вододілом двох світів він став три роки тому. Під час звільнення Рубіжного, Сєвєродонецька та Лисичанська від бойовиків загинуло чимало українських бійців, в тому числі кіровоградський комбат Павло Сніцар. Це було 23 липня 2014 року, під час переходу з Сєвєродонецька в Лисичанськ мостом через річку. Назва річки стала трагічним символом – звідси ідея і назва фотопроекту.

Широкій публіці проект презентують 12 липня в обласному художньому музеї.