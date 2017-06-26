Мер Кропивницького купив половину нафтоторгової компанії

Міський голова Кропивницького Андрій Райкович придбав 50% корпоративних прав ТОВ «Укрнафтаком».
Відповідні зміни він уніс до своєї електронної декларації, передає кореспондент «УЦ».
Половина корпоративних прав обійшлася Райковичу в 100 тисяч гривень. Продавцем значиться Микола Грицай.
Підприємство зареєстроване у Кропивницькому. Основний вид його діяльності, згідно з Єдиним державним реєстром, – «оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами».
До придбання Андрієм Райковичем 50% корпоративних прав єдиним власником ТОВ значився Микола Грицай, внісши до статутного капіталу 200 тисяч гривень.
Раніше мер Кропивницького вже купував у Грицая корпоративні права на підприємства «Титан плюс», «БП-ойл» та «Апріка».