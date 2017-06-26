Мер Кропивницького купив половину нафтоторгової компанії

11:30
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Міський голова Кропивницького Андрій Райкович придбав 50% корпоративних прав ТОВ «Укрнафтаком».

Відповідні зміни він уніс до своєї електронної декларації, передає кореспондент «УЦ».

Половина корпоративних прав обійшлася Райковичу в 100 тисяч гривень. Продавцем значиться Микола Грицай.

Підприємство зареєстроване у Кропивницькому. Основний вид його діяльності, згідно з Єдиним державним реєстром, – «оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами».

До придбання Андрієм Райковичем 50% корпоративних прав єдиним власником ТОВ значився Микола Грицай, внісши до статутного капіталу 200 тисяч гривень.

Раніше мер Кропивницького вже купував у Грицая корпоративні права на підприємства «Титан плюс», «БП-ойл» та «Апріка».

  • iosif

    Нефтяная компания занимается оптовой торговлей нефтепродуктов и стоит 8 000 долларов. Либо у этой компании ни своей конуры нет, ни бензовоза вообще ничего, либо часть денег черным налом пошла или еще хуже каким то образом должность используется.
    Как бы там ни было но дело не чистое.