Наступне судове засідання щодо скасування перейменування Кіровограда відбудеться у серпні

Наступне засідання Вищого адміністративного суду про скасування перейменування Кіровограда на Кропивницький відбудеться 15 серпня.

Про це у «Фейсбуці» повідомила юрист Олена Лукаш, передає кореспондент «УЦ».

«Я щиро вважаю, що виключне право вирішувати, як буде називатися їхнє рідне місто, належить жителям. Не Парубію, не В’ятровичу, не купці пройдисвітів, котрі вважають себе вершителями доль та імен… – написала Лукаш. – Тому судові баталії за права громади Кіровограда тривають. Наступне засідання – 15 серпня. Перемога на боці терплячих».

Нагадаємо, Верховна Рада перейменувала Кіровоград на Кропивницький на своєму засіданні 14 липня 2016 року.

У парламенті вже підготували проект внесення змін до Конституції щодо перейменування Дніпропетровської і Кіровоградської областей.