У Кропивницькому перейменували вулицю Зої Космодем’янської: «терористка не має відношення до України»

Вулицю Зої Космодем’янської у Кропивницькому перейменували на вулицю Ростислава Черноморченка.

Відповідне рішення депутати міськради ухвалили на засіданні сесії сьогодні, 27 червня, передає кореспондент «УЦ».

Як значиться у роз’ясненні Інституту національної пам’яті, Зоя Космодем’янська була «радянською терористкою-диверсанткою, партизанкою загону, що діяв за завданням Західного фронту в Можаєвському напрямку». Вона не має жодного відношення до України – німці схопили її в Московській області.

Ростислав Черноморченко – герой АТО. Він загинув 31 липня 2014 року пiд час мiнометного обстрiлу в районi села Василiвка Амвросiївського району Донецької областi.

Раніше перейменування погодив міськвиконком за зверненням Кіровоградського регіонального представництва ГО «Українська спілка прикордонників».