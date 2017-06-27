В селі під Кропивницьким, де триває війна з рейдерами, цілодобово чергує поліція

Поліція забезпечує правопорядок та публічну безпеку довкола спірного майна сільгосппідприємства у селі Бережинка Кіровоградського району.

Про це «УЦ» повідомили у секторі комунікації ГУ Національної поліції в області.

«У господарському спорі через майнові права обидві сторони залучають на підтримку сторонніх осіб, тим самим провокують конфлікт, – сказано у повідомленні. – Нині на території навколо спірної ділянки у Кіровоградському районі в цілодобовому режимі несуть службу працівники поліції. Завдання поліції – забезпечення безпеки людей, забезпечення правопорядку і спокою у населеному пункті та на прилеглій до сільгосппідприємства території».

У прес-релізі наголошується, що «відповідно до своїх повноважень, поліцейські жодним чином не втручатимуться в майнові спори та роботу підприємства».

Правоохоронці закликають представників обох сторін конфлікту не вдаватися до протистоянь, не провокувати громаду, а дочекатися рішення суду.

Водночас поліція обіцяє, що «всі спроби дестабілізувати ситуацію, в тому числі силовими методами, будуть негайно припинені, а дії порушників отримають принципову правову оцінку».

Нагадаємо, близько 16:00 23 травня у Бережинці стріляли у місцевих жителів та знімальну групу «День за днем» каналу «Кіровоград».

Події відбувалися навколо фермерського господарства «Нива-2010», яким нібито незаконно заволоділа фірма з Дніпра. Близько 200 людей, земля яких знаходиться в оренді господарства, стали на бік засновника підприємства Миколи Трибіненка. Громада взялась сама виганяти самопроголошених власників, які зачинились у конторі й не хотіли виходити до людей.

У ніч на 23 травня у центрі Кропивницького затримали три авто з 13 озброєними жителями Київської області. За даними джерела «УЦ», вони їхали на «розбірки» в Бережинку.

13 червня представники «нового власника» знову спробували зайти на територію «Ниви 2010», однак їм це не вдалося.

26 червня до Бережинки прибули три мікровавтобуси з озброєними молодиками. Поліція затримала 31 з них.

Голова ОДА Сергій Кузьменко закликав учасників конфлікту вирішувати проблему в правовому полі.