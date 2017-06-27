Як уберегтися від комп’ютерного вірусу-вимагача – поради фахівців

Ці поради оперативників кіберполіції стосувалися вірусу WCry (WannaCry), але можуть знадобитися і зараз.

1. У першу чергу – потрібно встановлювати останню актуальну версію операційної системи з останніми оновленнями.

2. Необхідно постійно оновлювати програмне забезпечення, яке використовується повсякдень, лише з офіційних джерел.

3. Обов’язкова наявність останньої версії антивірусного програмного забезпечення. Користуйтеся надійними антивірусними програмами для захисту своєї системи від вимагацького ПЗ. Не вимикайте функції евристичного аналізу, оскільки вони допомагають програмі виявляти такі зразки криптолокерів, які ще не виявлялись формальними методами.

4. Налаштуйте дієву систему відновлення, щоб зараження шкідницьким ПЗ не змогло назавжди зруйнувати ваші персональні дані.

Найкращий спосіб – створювати дві резервні копії: одну для зберігання у хмарному сховищі (не забувайте користуватися службою, що автоматично здійснює резервне копіювання ваших файлів), а ще одну – для зберігання на фізичному носії (портативний жорсткий диск, флеш-накопичувач, додатковий портативний комп’ютер тощо).

По завершенні від’єднуйте ці сховища від вашого комп’ютера. Ваші резервні копії стануть у пригоді також і в тому разі, коли ви випадково видалите критично важливий файл, або станеться збій жорсткого диска.

5. Нікому не довіряйте, так як будь-який обліковий запис може бути скомпрометовано, і з облікових записів друзів у соціальних мережах, колег чи партнерів з онлайнових ігор можуть надсилатися шкідливі посилання.

Ніколи не відкривайте вкладень, що містяться в електронних листах від незнайомих людей.

Кіберзлочинці часто розсилають підроблені електронні листи, що на вигляд дуже подібні до сповіщень, які надсилають електронною поштою онлайновий магазин, банк, поліція, суд або податковий орган, спокушаючи отримувачів натиснути на шкідливе посилання та вводячи в їхню систему шкідливе ПЗ. Цей метод називається «фішинг».

6. Увімкніть у налаштуваннях на своєму комп’ютері функцію «Відображати розширення файлів».

При цьому буде набагато легше помічати потенційно шкідливі файли. Тримайтеся подалі від файлів з такими розширеннями, як .exe, .vbs та .scr.

Шахраї можуть використовувати кілька розширень, щоб замаскувати шкідливий файл як нібито відео, фото чи документ (наприклад, 11111.avi.exe або doc.scr).

7. Якщо ви виявили на своєму комп’ютері нестандартний чи невідомий процес, негайно від’єднайте його від інтернету або інших мережевих підключень (таких як домашнє підключення Wi-Fi) – це дозволить запобігти поширенню зараження.

Нагадаємо, у Кропивницькому кілька редакцій газет постраждали від нового комп’ютерного вірусу. Цей же вірус сьогодні, 27 червня, «поклав» комп’ютерні мережі уряду, кількох банків, «Укрзалізниці», низки всеукраїнських ЗМІ та інших установ і організацій.