Затриманого через кропивницького нардепа головреда всеукраїнського видання випустили з СІЗО

Головного редактора Інтернет-видання «Страна» Ігоря Гужву випустили з СІЗО в Києві.

Про це пише «Страна».

Заставу в 544 тисячі гривень за Гужву внесла його заступник Світлана Крюкова вчора, 26 червня. Однак гроші казначейство «побачило» лише сьогодні, 27-го.

«Громадськість повинна знати, що і хто стоїть за всіма цими провокаціями проти нашої редакції. Я буду продовжувати журналістську діяльність. Сайт «Страна.ua» працюватиме в тому ж режимі, ну і з урахуванням тих обставин, які відбулися за ці дні», – заявив Ігор Гужва біля СІЗО.

Нагадаємо, за словами Ігоря Гужви, кримінальну справу проти видання сфальсифікували, і виникла вона після критичної публікації про нардепа з фракції Радикальної партії Дмитра Лінька. «Пару місяців тому до нас приходили люди від Лінька. Пропонували 20 тисяч доларів, щоб ми зняли один матеріал. Ми відмовились. Ось з тих пір нам і намагаються шити кримінальну справу», – заявив головний редактор видання.

У коментарі телеканалу Newsone Дмитро Лінько сказав, що Ігор Гужва вимагав у нього 20 тисяч доларів. «З боку редакції «Страна.ЮА» були шантаж і вимагання грошей, і в нас є всі докази. Аудіо- та відеофіксація», – наголосив він. Лінько також зазначив, що не має права розголошувати всі деталі, поки триває слідство.

Водночас, за даними генерального прокурора Юрія Луценка, мова йшла про іншу суму – 10 тисяч доларів.

Дмитро Лінько – народний депутат від Радикальної партії Ляшка. Він народився у Кропивницькому (тоді – Кіровограді) 14 липня 1987 року, закінчив тут школу №16 з золотою медаллю.