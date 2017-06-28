Керівник поліції Кіровоградщини: «Нацгвардія і Нацполіція знаходитимуться в Бережинці до кінця»

Бійці Національної гвардії та поліція охоронятимуть правопорядок у Бережинці Кіровоградського району, поки ситуація не вирішиться в суді.

Про це заявив начальник ГУ Національної поліції в області Сергій Кондрашенко на сходці в Бережинці сьогодні, 28 червня, повідомили «УЦ» її учасники.

«На підприємстві нині знаходяться Нацгвардія і Нацполіція. І вони будуть тут до кінця», – сказав Кондрашенко.

Він також наголосив, що до ухвалення судового рішення стосовно того, хто є правовласником майна ТОВ «Нива-2010», правоохоронці не ставатимуть ні на чий бік.

Жителі Бережинки, у свою чергу, вимагали у начальника ГУ НП в області подати у відставку. Він зазначив, що «не тримається за посаду».

Нагадаємо, демобілізовані бійці батальйону «Донбас» прибули на захист майна ТОВ «Нива-2010» у Бережинку Кіровоградського району. Їх затримала поліція.

Начальник ГП Нацполіції Кіровоградщини Сергій Кондрашенко заявив, що в Бережинці правоохоронці діяли у межах своїх повноважень.

Конфлікт виник довкола ТОВ «Нива-2010». Його керівник Микола Трибіненко заявив, що фірма з Дніпра намагається здійснити рейдерське захоплення підприємства.