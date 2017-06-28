Мерія Кропивницького розгляне петицію про встановлення в місті пам’ятника собаці

Електронна петиція про встановлення у Кропивницькому пам’ятника собаці – Каштану – зібрала необхідну кількість голосів.

Станом на сьогодні, 28 червня, під петицією – 454 підписи при 450 потрібних для розгляду місцевою владою.

Звернення можна підписувати ще чотири дні.

Нагадаємо, автори петиції зазначають: «Небайдужі містяни неодноразово озвучували ініціативу про встановлення пам’ятника негласному символові міста собаці Каштану. З огляду на зміну позиції влади у ставленні до тварин-безхатьків, про погодження програми стерилізації та сприянні роботі зоозахисних організацій, підтримка такої ініціативи лише підкреслить системність у добрих намірах з боку очільників міста.

Активісти самостійно готові зібрати кошти на втілення задуму. Від влади лише необхідний дозвіл на встановлення пам’ятника на розі вулиць Шевченка і Великої Перспективної – улюбленому місці Каштана.

Підтримка цієї петиції – це не лише данина пам’яті Каштану. Це добра сторінка, яка впишеться в історію сучасного міста».