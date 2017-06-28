Прокуратура розслідує дії поліції та Нацгвардії в Бережинці

Прокуратура розслідує правомірність дій поліції та Національної гвардії в Бережинці Кіровоградського району.

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі прокуратури області.

«Прокуратурою Кіровоградської області розпочато розслідування за фактом перевищення повноважень службовими особами Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області, спеціального підрозділу Національної поліції «КОРД» та Національної гвардії України під час забезпечення вчора, 27 червня 2017 року, громадського порядку у с. Бережинка Кіровоградського району», – сказано у повідомленні.

Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України.

У рамках досудового розслідування прокуратура встановила, що працівники поліції та нацгвардійці забезпечували правопорядок у конфлікті довкола спірного майна агропідприємства у Бережинці та виявили на території агропідприємства представників громадської організації «Внутрішній корпус батальйону «Донбас».

Коли поліція з’ясовувала мету прибуття та законність дій цих осіб, підстав перебування їх на території підприємства, виникла сутичка між правоохоронцями та представниками громадської організації. В результаті сутички поліцейські застосували фізичний вплив та нанесли тілесні ушкодження кільком особам.

Наразі слідчі прокуратури проводять необхідні першочергові слідчі дії, за всіма фактами заподіяння тілесних ушкоджень призначено судово-медичні експертизи. Досудове розслідування триває та перебуває на контролі керівництва прокуратури області.

Нагадаємо, демобілізовані бійці батальйону «Донбас» прибули захищати майно ТОВ «Нива-2010», на яке претендує фірма з Дніпра, у Бережинку Кіровоградського району. Їх затримала поліція.

Представники «Донбасу» та місцеві мешканці вважають, що поліція діяла незаконно.

Начальник ГП Нацполіції Кіровоградщини Сергій Кондрашенко заявив, що в Бережинці правоохоронці діяли у межах своїх повноважень. Нині там чергують бійці Національної гвардії та Національної поліції.