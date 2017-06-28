У Кропивницькому автозаки Нацгвардії готові до виїзду в будь-який момент (ФОТО)

19:01
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Перед батальйоном Нацгвардії (стрілецький батальйон в/ч 3011) у Кропивницькому стоять автозаки.

Світлину на електронну адресу редакції надіслав наш постійний читач, який попросив не афішувати його ім’я.

Батальйон знаходиться на вулиці Ленінградській, 19. Світлина зроблена о 18:11 сьогодні, 28 червня.

Нагадаємо, демобілізовані бійці батальйону «Донбас» прибули захищати майно ТОВ «Нива-2010», на яке претендує фірма з Дніпра, у Бережинку Кіровоградського району. Їх затримала поліція.

Начальник ГП Нацполіції Кіровоградщини Сергій Кондрашенко заявив, що в Бережинці правоохоронці діяли у межах своїх повноважень. Нині там чергують бійці Національної гвардії та Національної поліції.

  • КИРОВОГРАДЕЦ

    Кто больше ментам заплатит- тот и прав будет…

  • Sergey Lavrinenko

    Посмотрите народное вече в Бережинке и сразу становится понятно, что рейдер это так называемый новый совладелец, а действия нашей полиции, мягко говоря проплачены именно новым совладельцем. Селяне, отдавшие свои паи в аренду своему фермеру, наоборот защищают своего фермера, а не нового совладельца. А полиция творит беспредел, но это до поры до времени, народ может подняться не только в Бережинке.