У Кропивницькому автозаки Нацгвардії готові до виїзду в будь-який момент (ФОТО)

Перед батальйоном Нацгвардії (стрілецький батальйон в/ч 3011) у Кропивницькому стоять автозаки.

Світлину на електронну адресу редакції надіслав наш постійний читач, який попросив не афішувати його ім’я.

Батальйон знаходиться на вулиці Ленінградській, 19. Світлина зроблена о 18:11 сьогодні, 28 червня.

Нагадаємо, демобілізовані бійці батальйону «Донбас» прибули захищати майно ТОВ «Нива-2010», на яке претендує фірма з Дніпра, у Бережинку Кіровоградського району. Їх затримала поліція.

Начальник ГП Нацполіції Кіровоградщини Сергій Кондрашенко заявив, що в Бережинці правоохоронці діяли у межах своїх повноважень. Нині там чергують бійці Національної гвардії та Національної поліції.