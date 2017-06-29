И снова на арене цирка… Уже надоели эти телодвижения до рвоты. И еще мне очень “нравится” это руссо-ноу-хау: “СМИ узнали…” – и дальше идет любая чушь. Стоит написать в заголовке “Атака на МН17 была заранее спланирована Киевом” – это ж сразу риск получить иск за брехню по самое не могу. А так – мы тут не причем, СМИ узнали, это они сообщили, а мы просто подобрали это говно, пыль слизнули, аж заблестело, и вам вот предлагаем – кушайте, гости дорогие!

Как старое и обветренное? Мы же корочку засохшую обкрошили, не должно же быть видно? Все равно не верите? Вот зря! Только мы говорим правду, и одну только правду, а все остальные врут. Опять не верите? Ну за что вы все нас ненавидите?!!