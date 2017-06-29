У центрі Кропивницького вимагатимуть відставки начальника поліції Кіровоградщини

Мітинг жителів Бережинки, підприємців та постраждалих від дій поліції у конфлікті довкола ТОВ «Нива-2010» відбудеться о 09:30 30 червня під стінами ОДА та облради.

Про це йдеться на сторінці Штабу блокади торгівлі з окупантами у «Фейсбуці», передає кореспондент «УЦ».

В анонсі озвучені основні вимоги учасників акції:

«- відставка керівника поліції Кіровоградської області;

– покарання силовиків за побиття селян і ветеранів АТО в селі Бережинка 27 червня;

– притягнення до відповідальності рейдерів-тітушок, яких затримали під час чергового нападу на господарство фермерів 26 червня;

– доведення справи про рейдерство сільськогосподарських земель;

– долучення до справи про рейдерство доказів фальсифікацій».

Нагадаємо, демобілізовані бійці батальйону «Донбас» прибули захищати майно ТОВ «Нива-2010», на яке претендує фірма з Дніпра, у Бережинку Кіровоградського району. Їх затримала поліція.

Представники «Донбасу» та місцеві мешканці вважають, що поліція діяла незаконно.

Начальник ГП Нацполіції Кіровоградщини Сергій Кондрашенко заявив, що в Бережинці правоохоронці не перевищили свої повноваження. Нині там чергують бійці Національної гвардії та Національної поліції.