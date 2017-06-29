В Олександрії співробітники дитсадка били дітей

Вихователька і няня одного з дитсадків Олександрії били дітей.

Про це пише «Моя Олександрія».

Інцидент стався 27 липня, розповіла виданню свідок події.

«Це було о 9.45 ранку. Я гуляла з собакою і побачила, як вийшла вихователька з групою дітей, і дві дівчинки побігли доріжкою. Вона одну зупинила, а другу набила по дупі, що дитина аж підлітала», – сказала очевидець.

На цьому, за її словами, рукоприкладство не закінчилося: «Ще одного хлопчика вона відшльопала, а другого хлопчика няня за руку так смикнула, поставила у стрій, що аж у повітря підняла. Я думала, вона йому руку виверне».

Про побачене жінка повідомила завідувачку. У дитсадку почалися розбірки.

Вихователька зателефонувала мамі дівчинки й заявила, що дитина «тікала з прогулянки». А при особистій зустрічі сказала, що «вдарила дитину суто символічно».

Дівчинці у серпні буде три роки. У понеділок, 26 червня, вона вперше пішла у садок. З чотирьох місяців до двох років маля ходилр в стременах, у неї – двостороння дисплазія. Дитина потребує особливої уваги, і начебто методист говорила вихователю про це.

У присутності обох жінок – мами і свідка – завідувачка викликала вихователя і няню на розмову. Також брали участь психолог і ще два співробітники.

Педагогу і няні пригрозили звільненням.

У міському управлінні освіти сказали, що про інцидент не знають.