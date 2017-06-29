Вірастюк планує зафіксувати у Кропивницькому світовий рекорд

Український силач Василь Вірастюк модеруватиме встановлення у Кропивницькому на виставці «Агро-експо» світового рекорду.

Василь Вірастюк – український силач, володар титулів «Найсильніша людина України» та «Найсильніша людина світу». Член збірної України, яка виборола титул «Найсильніша нація світу» у 2003 та 2004 роках.

Про це в інтерв’ю «УЦ» повідомив голова галузевого об’єднання «Украгромаш» Павло Штутман.

«Побачимо шоу Василя Вірастюка. Його організатори погодилися взяти участь і поставити черговий рекорд України чи світовий на нашому майданчику, пересуваючи сільськогосподарську техніку. Українські богатирі на українській землі будуть рухати техніку, яка змушує цю землю родити», – сказав він.

Цьогорічна виставка «Агро-експо», яка відбудеться наприкінці вересня, стане ювілейною – п’ятою.

Загальна виставкова площа «Агроекспо» перевищить 100 тисяч квадратних метрів, у 2017-му стануть більшими і відкриті, й закриті майданчики.

На нові місця в павільйоні перебереться автомобільна експозиція «Автоленд». Закінчено будівництво капітального конференц-залу на 300 сидячих місць, є ще два менші – тут будуть проходити заходи насиченої ділової програми.