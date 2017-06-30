У Кропивницькому вимагали відставки Авакова (ФОТО)

Мітинг жителів Бережинки відбувся на площі Героїв Майдану в Кропивницькому сьогодні, 30 червня, передає кореспондент «УЦ».

На площі перед ОДА зібралися понад сотню мешканців села. Вони вимагали відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та начальника ГУ Національної поліції в області Сергія Кондрашенка.

Мітинг охороняли бійці Нацгвардії, поліції та батальйонів «Донбас» і «Айдар». Також були присутні співробітники охоронної фірми «Редут».

Учасники мітингу вирішили поставити намет на площі й зробити акцію безстроковою.

Нагадаємо, довкола ТОВ «Нива-2010» в Бережинці Кіровоградського району виник конфлікт: його керівник Микола Трибіненко заявив, що фірма з Дніпра намагається здійснити рейдерське захоплення підприємства.

Демобілізовані бійці батальйону «Донбас» прибули захищати майно ТОВ «Нива-2010», на яке претендує фірма з Дніпра. Їх затримала поліція.

Представники «Донбасу» та місцеві мешканці вважають, що поліція діяла незаконно.

Начальник ГП Нацполіції Кіровоградщини Сергій Кондрашенко заявив, що в Бережинці правоохоронці не перевищили свої повноваження. Нині там чергують бійці Національної гвардії та Національної поліції.