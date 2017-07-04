Белорусский мотив в песне вереска, в песне ракит

3 июля соседняя братская Белоруссия отметила очередной День независимости, «Дзень Незалежнасці». Рес­публика – единственная среди всех постсоветских стран, где независимость не связали по дате с развалом Советского Союза. 3 июля 1944 года был освобожден от фашистов Минск, и именно эта дата заложена в основание празднования независимости. Это вполне в духе Лукашенко. Даже флаг независимой Белоруссии – незначительно переделанный флаг Белорусской ССР. Гимн Белоруссии – незначительно измененный гимн Белорусской ССР. Итак, чем живет сейчас наша соседка под руководством несменяемого Александра Лукашенко?

Национализация

В последние годы президент Лукашенко резко повернул к национальным корням. Ранее он продавил практически советские гимн и флаг, сделал русский язык вторым государственным. По-белорусски не говорил принципиально, лишь витебский акцент выдавал происхождение. А сейчас, и это совпало по времени с агрессией против Украины, Александр Григорьевич потянулся к корням и истокам. Значительно прибавилось «беларуской мовы» на телевидении, раньше на 99 процентов с экранов звучал русский язык. До этого язык был в загоне, услышать его можно было крайне редко что на улице, что по ТВ. Газет и журналов на белорусском языке почти не было, хотя в советское время сотнями тысяч издавался, к примеру, юмористический журнал «Вожык» («Ежик»).

Реально на белорусском языке долгое время работала только одна независимая радиостанция – Радыё «Рацыя». Радио «Рация» круглые сутки вещает чисто по-белоруски, причем вещает оно… из Польши, потому как является оппозиционным к Лукашенко и в родной стране запрещено.

Теперь в стране заработало и государственное радио «Столица». 24 часа в сутки «цалкам беларускамоўная» станция, полностью белорусскоязычная. И «Рация», и «Столица» больше разговорные вещатели, а если и ставят музыку, то белорусских исполнителей. И при этом никто не принимал никаких законов о языковых квотах в СМИ, как у нас в Украине. Просто «Бацька» сказал делать так, и пошло дело.

Большинство сайтов, имеющих отношение к государству – новостные, газетные и т.д., – работают на трех языках – белорусском, русском и английском.

Официальное издание Администрации президента, много-много лет называвшееся по старинке газетой «Советская Белоруссия», как-то незаметно стало именоваться «Беларусь сегодня».

Уже второй раз в масштабах страны провели «Дзень вышыванкі». Столь привычное у нас дело пока в новинку в стране, где кипят жаркие споры – как правильно говорить: «белорус» или «беларус»? Правда, проводить День вышиванки поручили лукашенковскому комсомолу – БРСМ. У нас так называется сеть заправок, а в Белоруссии это Белорусский республиканский союз молодежи. Его члены любят Батьку и его любимые партии и всегда и во всем – передовой отряд.

В то время, как в России главным и самым влиятельным россиянином всех эпох называют грузина Сталина, в Белоруссии всей страной собирают средства на мемориал памяти жертв репрессий 20-40-х годов. Он будет воздвигнут в Куропатах, это урочище на окраине Минска, именно туда свозили и хоронили расстрелянных большевиками людей. Десятки тысяч упокоились там…

Кто из нас богаче?

Принято считать, что Беларусь экономически гораздо стабильнее, чем Украина. Но… на самом деле у рес­публики много схожего с Украиной. Для заметки тем, кто уже несколько лет рвет на себе волосы, вспоминая доллар по 8 гривен. В Белоруссии без какой-либо войны, в условиях упоительной дружбы с Россией в 2011 году курс доллара вырос с 3000 «зайчиков» за доллар до 8500. Почти втрое. С того года экономика республики в упадке. Подешевела нефть, а Белоруссия многие годы больше всего зарабатывала на перепродаже российской нефти, – Россия ее давала Белоруссии по дешевке. Производство БЕЛАЗов, тракторов, автобусов и минеральных удобрений суммарно давало меньше доходов, чем нефть.

Последние годы промышленное производство в стране падает на 5-7 процентов в год, это официальные данные Белстата. Инфляция за прошлый год – 12% (в Украине 14%). В прошлом году белорусская валюта похудела в 10 тысяч раз! Именно на столько «зайчик» был деноминирован. До этого местные получали зарплаты в несколько миллионов, как в Украине в начале девяностых. Официальная средняя зарплата по стране – около 800 рублей, курс доллара – почти 2 рубля за доллар. Белорусы зарабатывают 400 долларов в месяц, побольше нашего.

Есть другие интересные моменты для восторгающихся белорусской жизнью. В Украине страховой стаж для получения пенсии составляет 25 лет. А в Белоруссии – 35 лет для женщин и 40 лет для мужчин! То есть у соседей любой мужчина, закончивший вуз в 23 года, должен без единого перерыва работать до 63 лет, чтобы претендовать на пенсию.

На границе с НАТО

У Белоруссии есть своя армия. 65 тысяч человек ее численность, это больше, чем в Украине воюет в зоне АТО. Но о том, насколько эта армия непобедимая и легендарная, говорит известный факт «плюшевого десанта». Это было пять лет назад. Двое шведов на легкомоторном самолете спокойно вылетели с аэродрома в Литве, долетели до столицы Белоруссии Минска и выбросили над городом несколько десятков больших плюшевых игрушечных медведей с табличками в лапах в поддержку известного оппозиционного сайта Хартия-97, его редактора незадолго до того нашли повешенным. Потом самолет преспокойно вернулся назад в Литву.

Говорят, Лукашенко струхнул не на шутку. Еще бы, самолетик пролетел почти над самой загородной резиденцией Александра Григорьевича в селе Дрозды. И какой-нибудь другой самолет так же безнаказанно может сбросить уже не плюшевых мишек, а что-то серьезнее. Лукашенко, конечно, уволил начальников ПВО, ВВС и погранслужбы, выслал за пределы страны посла Швеции, но факт остался в истории.

И Украине, без боя сдавшей целый полуостров, уж точно не стоит потешаться над обороноспособностью белорусской армии.

Через время после того инцидента, кстати, Путин объявил об обустройстве российских военных авиабаз в Бобруйске, Барановичах, Мачулищах и Ивацевичах. Правда, с Лукашенко он посоветоваться по этому поводу как-то забыл. В итоге президент Белоруссии категорически отверг предложение о постройке авиабаз.

Мифы братской Беларуси

Самых известных два. Первый миф – это белорусская молочка, якобы высочайшего качества, по тем еще ГОСТам сделанная. Доля правды в этом есть. В Белоруссии не так широко используют пищевые добавки, у них существует мощный санитарно-ветеринарный контроль, соблюдение стандартов отслеживается более жестко, чем у нас.

Но почему-то Российская Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) c 19 мая ввела временные ограничения на поставки молочной продукции ряда белорусских предприятий. Причиной такого шага стало обнаружение остатков антибиотиков линкомицин, натамицин, ципро­флоксацин и тилозин в сырах, масле и сухом молоке у 19 производителей.

Ну и такой момент. Вы знаете, что мороженое «Белая бяроза» производят на фабриках в Днепре и Харькове? А в том же Днепре делают сливочное масло под брендами «Нацыянальныя беларускія традыцыі» и «Традыцыі Беларусі». Из белорусского в этих продуктах только название. Есть данные, что еще немало псевдобелорусской «молочки» производят в Белой Церкви и Запорожье.

Единственный реально белорусский молочный продукт, который можно купить в Кропивницком, – это сметана, творог, кефир и масло под маркой «Брест-Литовск», в один из супермаркетов их завозят.

И еще о продуктах. Несколько лет назад автор этих строк гостил в городке Олевске Житомирской области, там до Белоруссии, до ближайшего города Глушковичи, около 50 километров. Так в выходные дни, базарные, весь Олевск был наполнен машинами с белорусскими номерами. Наши братья-славяне активно скупали подсолнечное масло, крупы, макаронные изделия. У нас дешевле (так было во всяком случае). При их дешевом бензине такой продовольственный туризм был оправдан.

Кстати, топливо и сейчас в Белоруссии дешевле нашего. Возьму собственный пример, дизельную машину. У нас солярка стоит где-то 86 центов за литр, у белорусов – примерно 66 центов. Неплохая разница не в нашу пользу.

Миф второй – белорусские дороги. Дороги в республике действительно хороши, сделаны на совесть. Но есть один нюанс, который поклонникам Александра Лукашенко может не очень понравиться. Все основные магистрали в стране… платные. Проезд стоит 4 евроцента для легковых автомобилей за один километр, а для крупных грузовиков – почти 15 евроцентов за километр. Все главные трассы от столицы до областных центров стоят денег. Минск – Могилев, Минск – Витебск, Минск – Гомель. Платные также все международные дороги: Брест – Минск – граница с РФ, Гродно – граница Польши, Минск – граница Литвы и т.д. К примеру, проехать от Бреста до России на легковушке стоит почти 25 евро, не считая расходов на бензин. Так что не все так однозначно.

Но главное, что жить в Белоруссии спокойно. Там один из самых низких уровней преступности на постсоветском пространстве. И еще. Лукашенко 3-го числа сказал в поздравлении: «Белорусам не нужны потрясения, войны и революции, спекуляция на демократии и правах человека». С праздником, соседи!

Геннадий Рыбченков, «УЦ».