Итоги на эмоциях

Фестиваль «Кропивницкий» закончен. Подводить окончательные итоги с какими-то конкретными цифрами, конечно, еще рано. Но подытожить его, так сказать, на эмоциях мы попросили руководителя департамента культуры, туризма и культурного наследия Кировоградской облгосадминистрации Валентину Животовскую.

– Сейчас действительно можно говорить только на эмоциях! У нас на Кировоградщине проводятся пять фестивалей национального значения – это «Вересневі самоцвіти», «Калиновий спів», «Травневі музічні зустрічі», «Нейгаузівські музичні зустрічі» и «Провесінь». О них знают многие жители и города, и области, и тут вдруг – новый национальный фестиваль искусств, – говорит Валентина Григорьевна. - Я считаю, что, конечно же, чем их больше, тем лучше. Но фестиваль такого уровня, с таким финансированием у нас впервые! Мы понимаем, что привезти все это к нам и показать стоило и больших финансовых затрат, и организационных. Но я считаю, что праздник удался.

– Что говорили организаторы фестиваля? Будет ли он регулярным? Или это, так сказать, разовая акция, рекламирующая новое название города?

– В воскресенье немножко сложно было это обсуждать – день был очень насыщенным: сначала яркий четырехчасовой спектакль, в котором главную роль играл сам министр культуры Нищук, потом он должен был быстренько перебежать на площадь Героев Майдана, чтобы закрыть фестиваль, а потом вернуться в филармонию – пообщаться с актерами. Но я отметила для себя, что и Евгений Николаевич, и заместитель министра Юрий Рыбачук, который был здесь пять дней, были удивлены, что наши учреждения культуры – и театр, и филармония – так сохранены и так красиво смотрятся. Также он отметил то, что все задействованные в фестивале местные творческие и технические работники сработали очень четко, и поблагодарил лично и директора театра Владимира Ефимова, и директора филармонии Николая Кравченко. Конечно, говорили мы и о том, что были все-таки какие-то прорехи.

– Ну главными прорехами были отсутствие рекламы, афиш и неразбериха с пригласительными…

– Мы предлагали Александру Владимировичу Горбунову, чтобы нам поручили распространение билетов. Себе мы их не оставили бы, а все расписали, проставили бы места, но получилось так, как получилось, и все это нужно будет учитывать в будущем.

– Может, стоит все-таки сделать вход платным – пусть за какие-то символические деньги, учитывая любовь наших людей все брать «про запас», особенно если бесплатно?

– Мы говорили и об этом. Наверное, так и должно быть. Смотрите, «Вересневі самоцвіти» ведь тоже социальный заказ. Конечно, у нас нет таких денег, как в министерстве, «Вересневі» получают до ста тысяч, но, тем не менее, билеты продаются, зал заполнен, люди с удовольствием приходят на спектакли. И при этом все четко, нет хаотичности. Этот фестиваль был невероятно сложным для работников наших учреждений, но они молодцы. Ну а для наших гостей эти проблемы остались незамеченными: их встретили, поселили, замечательно принимали. Зритель необычный у нас, открытый, искренний. Ведь город у нас все-таки театральный! Да и Евгению Нищуку у нас в Кропивницком очень понравилось.

И еще один момент: возможно, следует сменить время проведения фестиваля, потому что в сентябре получается «культурный перебор». Может, это будет конец мая – начало июня. В общем, проблемы есть, и над ними нужно уже начинать работать. Надеемся, что финансирование таки будет и фестиваль станет ежегодным…