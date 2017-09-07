«А осадочек остался…»: в Онуфріївському районі злодії поцупили чайні ложечки

Працівники Онуфріївського відділення поліції отримали повідомлення про крадіжку з домоволодіння в одному з сіл району: з будинку зникли 51 тисяча гривень, 12 ложок, виготовлених зі сплаву золота, п’ять срібних чайних ложок, штик-ніж та два українських паспорти.

Про це «УЦ» повідомили у секторі комунікації ГУ Національної поліції в області.

«Поліцейські встановили особи зловмисників. Злодіями виявилися неодноразово раніше судимі жителі Онуфріївки 46 та 38 років. Після скоєного чоловіки переховувалися, частину краденого встигли здати до антикварного магазину, гроші витратили, – розповів т. в. о. начальника Онуфріївського відділення поліції Ігор Чванько. – Планували зловмисники скористатися у своїх цілях і чужими документами. Один із зловмисників збирався вклеїти у паспорт свою фотокартку, адже намагався уникнути відповідальності за незаконне зберігання наркотичних засобів та вибухових пристроїв і на той час перебував у розшуку. За іншим вони сподівалися отримати кошти у кредит».

Нині зловмисникам оголосили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу (крадіжка), а одному з них – ще і за ст. 357 ККУ (викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження).

Розслідування триває. Злодіям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років.