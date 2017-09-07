У Кропивницькому вдруге затримали псевдоАТОшника, який видурював гроші (ФОТО)

ПсевдоАТОшника Даниїла Зарєцького (справжні ім’я та прізвища – співзвучні) затримали вдруге.

Про це пише «КП».

«До спецоперації “КП” готувалася майже тиждень – у рамках журналістського розслідування “створила” благодійний фонд “Світло” і відповідно замаскувала редакцію, – відзначає видання. – Заманили Даниїла, знову ж таки, грошима. Коли той прийшов, почав укотре розповідати свою історію про важке перебування у зоні АТО. Заповнивши бланк на отримання допомоги, сказав, що потребує негайної фінансової підтримки, оскільки не має грошей навіть на харчування. Тоді “КП” з особистих грошей дала йому 200 гривень. Після цього його затримав оперуповноважений міськвідділу поліції. Пізніше приїхали патрульні, слідчі та журналісти».

«4 вересня до поліції надійшло повідомлення, що особа під приводом учасника АТО збирала кошти. За даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 190 Кримінального кодексу України – шахрайство. Сьогодні (6 вересня) за участі кореспондентів і працівників відділу кримінальної поліції задокументовано факт чергового отримання коштів. Наразі слідство проводить усі можливі заходи для направлення матеріалів кримінального провадження до суду та притягнення особи до відповідальності», – розповів старший слідчий Кіровоградського відділу поліції ГУНП в області Богдан Федічкін.

З огляду на те, що жертв афериста може бути чимало, «КП» просить усіх, хто впізнає на фото чоловіка, і кому давали кошти, звернутися до редакції за телефоном: (094) 939-04-30.

За більш чіткою фотографією для ідентифікації шахрая також можна звертатися до редакції.

Нагадаємо, вперше «Зарєцького» затримали 4 вересня журналісти «Народного слова» і «Кіровоградської правди» спільно з бійцями третього полку спеціального призначення та передали поліції.

З відділку його випустили, порушивши кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України – заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).