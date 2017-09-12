Право на жилье: сага об общагах

Многострадальное и известное на всю Украину общежитие по проспекту Университетскому, 21 в Кропивницком может стать фигурантом первого в юридической практике страны прецедента – передачи здания из частной собственности в коммунальную без согласия его нынешнего владельца. По словам директора юридического отдела Кировоградского горсовета Оксаны Смаглюк, это стало возможным совсем недавно – благодаря прецеденту, созданному Верховным судом Украины, и Закону №500-IV «Об обеспечении реализации жилищных прав жильцов общежитий».

– Верховный суд, рассматривая похожее дело, пришел к выводу, что общежитие не может быть частью уставного капитала частных предприятий, поскольку является объектом жилого фонда, – говорит Оксана Александровна. – Но, к сожалению, это решение было принято относительно поздно – в 2015 году. А в 2005 году был принят новый Жилищный кодекс, запрещающий включать общежития в уставной капитал предприятий. Но все, что было оформлено до 2005 года, числится как часть уставного капитала, и, к сожалению, большинство общежитий были коммерциализированы и вписаны в уставные фонды именно в этот период.

Что это за такая странная юридическая коллизия? Проблема заключается в том, что собственность предприятия, являющаяся частью его уставного фонда, не может быть отчуждена без согласия владельца. А в планах владельцев чаще всего – либо переоборудование зданий под иные нужды, либо их продажа. Жильцы этих общаг хотят прямо противоположного – приватизировать свои комнатушки и квартиры, дабы устранить перманентно нависающую над ними угрозу выселения. Конституция Украины говорит, что каждый гражданин страны имеет право на жилье, но в Жилищном кодексе указывается, что приватизации подлежит только жилой фонд, находящийся в собственности территориальной общины. Люди, живущие в общежитиях, благодаря этой норме кодекса, оказались ущемлены в своем основном праве – праве на жилье. Чем оборачивается подобная коллизия, мы имели возможность наблюдать в течение многих лет на примере Университетского, 21.

Но в самом Кропивницком такое общежитие не одно. «УЦ» писала о проблемах жильцов общежития, принадлежащего НПП «Радий», – в связи с ремонтом часть из них временно переселили в другое общежитие, но оставшиеся занялись самозахватом освободившихся помещений и по завершении ремонта не впускали законных владельцев комнат. Длительное испытание на прочность было устроено жильцам общежития по ул. Металлургов, 21 (пос. Новый, собственник – ПАТ «Кировоградлитмаш») – весной 2016 года здание отключили за долги, люди неделями жили в своих комнатах, как в пещерах, – без электричества и воды. И это только те, истории которых попали на страницы «УЦ». Свои общежития есть у «Гидросилы», швейной фабрики «Зорянка», автобусного парка и других крупных и не очень предприятий. До знакового решения Верховного суда суды более низких инстанций трактовали законодательство в пользу предприятий-собственников, чем регулярно нарушали гарантированное Конституцией право на жилье. Просто потому, что права собственника, в отличие от жильцов, нормами закона регламентировались.

Общежития, принадлежащие частным предприятиям и включенные в их уставной капитал, есть практически в каждом городе, а в крупных, вроде Харькова или Киева, их сотни. И во многих есть «горячие точки», подобные Университетскому, 21. За годы и десятилетия «общажные» дела периодически оказывались не только на столе Верховного суда, но и в Европейском суде по правам человека (что выставляло нашу страну в весьма непривлекательном свете). Может, именно этот факт побудил наших народных избранников (голоса за которых отдавали и обитатели общаг) внести изменения в Закон №500-IV от 2008 года и наконец прописать в нем процедуру принудительного изъятия общежитий органами местной власти через суд?

– На самом деле на баланс горсовета были переданы довольно много общежитий, – говорит Смаглюк. – Предприятия, в собственности которых оказывались эти здания, не могли их содержать и инициировали передачу в собственность города. Некоторые даже обязывали городскую власть принять здания на баланс через суд – так, например, свои общежития нам передала компания «Хлеб Украины». Загвоздка стандартной процедуры заключается в том, что без согласия собственника ее провести невозможно.

К сожалению, большинство обитателей общежитий данный закон и внесенные в него изменения не изучали. Его восприняли как сигнал к действию – уже на следующий день после суда, отменившего регистрацию права собственности ЧП «Вагран» на общежитие по Университетскому, 21, его жильцы пришли в горсовет с ордерами и требованиями немедленно приватизировать свои комнаты. Вынуждены сбить их пыл – они находятся в самом начале нового трудного пути, и путь этот лежит через ОГА и Кабмин.

Действительно, территориальные общины наконец получили возможность изымать общежития, принадлежащие частным структурам. Но это реально долго и сложно, поскольку ключевым документом, позволяющим это сделать, является общегосударственная программа передачи общежитий, утверждаемая Кабмином. Предположительно, она будет приниматься ежегодно, и в нее будут включаться общежития, подлежащие передаче в коммунальную собственность. Чтобы общежитие попало в список программы, соответствующий территориальный совет должен подать его на рассмотрение через посредника, которым выступает облгосадминистрация. В случае с Университетским, 21 это относительно быстро – пакет документов по нему, по словам Смаглюк, уже лежит в Кировоградской ОГА и ждет своего часа.

– Главное в нашем случае – это было подать документы в Кабмин и внести общежитие в список программы ранее, чем собственник подаст кассацию, – отмечает глава юридического отдела. – Иначе решение апелляционного суда утратит силу на время рассмотрения этой кассации, и в лучшем случае будет потеряно время. Все, зависящее от нас как от городской власти, мы в данном случае сделали.

Жильцы других общежитий находятся в еще менее приятной ситуации. Закон №500-IV определяет несколько этапов принудительной передачи общежитий. Первый – это создание специальной комиссии по вопросам общежитий при территориальном совете, она будет анализировать ситуацию по каждому конкретному случаю и принимать решение о дальнейших действиях. Второй – это обращение местных властей к собственнику с обязательным предложением денежной компенсации за отъем собственности. Размер компенсации рассчитывается на основе стоимости здания на момент включения его в уставной фонд предприятия, из которой высчитывается часть за износ. Уверены, что полученная таким образом конечная сумма компенсации будет далека от рыночной цены общежития и явно не вызовет у владельца желания его отдать (хотя чем черт не шутит). Получив отказ, местные власти делают следующий шаг – подают на собственника в суд. И уже от его решения зависит, пойдет ли процесс дальше. К сожалению, кроме жильцов Университетского, 21, никто из других общежитий Кропивницкого судебной поддержкой от горсовета не заручился, и в юридическом отделе не знают о состоянии дел в них. Третий этап – после положительного решения суда местный совет подает пакет документов в ОГА, откуда он отправляется в Кабмин для включения в программу передачи общежитий.

Как видим, процедура непростая и может запросто дать сбой на любом из этапов. Кроме того, закон никак не регламентирует сроков рассмотрения поданных заявок – ни для облгосадминистраций, ни для Кабмина. Причины, по которым орган местного самоуправления может заявить о намерении получить в коммунальную собственность частное общежитие, также не указаны. Ими теоретически могут стать как жалобы жильцов, так и обстоятельства, никак не связанные с защитой права на жилье.

Последний животрепещущий вопрос, ответить на который сможет только практика: насколько реализуемы эти изменения и действительно ли они позволят защитить права людей, живущих в общежитиях? Жильцам Университетского, 21 выпала честь (а может, участь) первыми проверить обновленный Закон №500-IV на прочность. А мы будем держать за них кулаки и внимательно следить за процессом.