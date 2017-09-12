Все дороги ведут в лес

От суеты и проблем чаще всего хочется убежать в лес. Там тихо, красиво, чистый воздух, благоухание трав. А есть же люди, которым повезло там работать, которые посвятили себя лесу, ухаживанию за ним и приумножению насаждений. Это работники леса, которые каждое третье воскресенье сентября отмечают профессиональный праздник.

Лесничий, лесовод когда-то назывался форстмейстер. Если дословно перевести с немецкого, это начальник леса. Может, в давности он и был начальником, теперь это настоящий друг леса и его обитателей. С таким другом мы пообщались накануне праздника. Это Иван Гапич, директор государственного предприятия «Александровское лесное хозяйство».

Журналистская тропа в Александровский лесхоз протоптана давно. Мы любим сажать здесь лес, смотреть, как подрастают саженцы, выращенные из семян, болеть за лучшего вальщика леса на ежегодных соревнованиях. И всегда это положительные эмоции, внутреннее умиротворение и очередное подтверждение того, что будущее есть. И мы снова в этом убедились, пообщавшись с Иваном Васильевичем, побывав в Александровском и Бирчанском лесничествах, увидев растущую зеленую красоту и вдохнув ее аромат.

Государственный фонд Александровского лесхоза составляет более 19-ти тысяч гектаров. И это не константа, площадь леса из года в год увеличивается. Непригодные для сельского хозяйства земли превращаются в лес. «Мы стараемся засаживать участки, расположенные ближе к лесу, чтобы сразу создать саженцам лесную атмосферу. И это оправдано, молодые деревца быстро адаптируются и радуют нас своим ростом и развитием», – заметил директор.

Как известно, работники леса не только сажают молодые деревья, но и ухаживают за взрослыми насаждениями. Регулярно проводятся выборочные санитарные рубки, когда убираются усыхающие деревья, а остаются лучшие, равномерно распределенные по площади. И да, мастер леса знает каждое дерево своего участка «в лицо». Пусть это образное выражение, но недобросовестным гражданам лучше не рисковать пилить в лесу деревья на дрова – тайное станет явным.

«Все позитивные изменения в нашем хозяйстве происходят благодаря людям, их работе, их преданности своему делу», – сказал Иван Васильевич. В Александровском лесхозе работает 164 человека. По итогам восьми месяцев этого года средняя заработная плата составила 15,5 тысяч гривен. Это не чиновники, не депутаты, это работяги, честно и тяжело зарабатывающие свои деньги. Надо ли говорить, что текучести кадров здесь нет? И дело не только в деньгах (хотя это немаловажно), но и в том, что профессию работники леса выбирают осознанно. Здесь нет случайных людей. Династии – явление довольно распространенное.

Есть в Александровском лесхозе свой промышленный участок. Здесь производят пиленые заготовки, из которых в европейских странах делают паркет. А еще доску обрезную, необрезную. Население покупает отходы для отапливания жилищ. Когда-то были проблемы с утилизацией опилок, а сейчас их покупают, чтобы делать брикеты. Также здесь пилят шпалу. Интересно, что европейские скоростные поезда передвигаются по путям именно с деревянными шпалами, а не с железобетонными – они прекрасно гасят колебания.

Журналисты не очень любят цифры, да и читатели их особо не воспринимают. Но то, что мы услышали от Гапича, впечатляет. Ежегодно лесхоз заготавливает 5-6 тонн (!) семян. Их используют для выращивания саженцев, с помощью которых затем возобновляют леса на месте срубов и засаживают деградированные земли и непригодные для ведения сельского хозяйства. В этом году в отсутствие государственного финансирования лесхоз создал почти 22 гектара леса.

Еще одна цифра: из собранных семян ежегодно выращивается около миллиона сеянцев основных лесообразующих пород – дуба обыкновенного, сосны обыкновенной и крымской, липы, клена. А еще здесь выращивают декоративный посадочный материал. Конечно, какой-то туей, самшитом или можжевельником сейчас мало кого удивишь, но в Александровском лесхозе они особенные.

Во-первых, здесь выращивается более пятидесяти видов пород декоративных растений. Во-вторых, в открытом грунте сейчас находится почти 83 тысячи саженцев, и они уже готовы к реализации. В-третьих, цена на них более чем приемлемая, благодаря чему в лесхоз за саженцами приезжают из Смелы, Каменки, Днепра, Кривого Рога. Только земля, вода и солнце. В специальных теплицах применяется капельный полив, что позволяет уберечь совсем крохотные растения от нехватки влаги. Подросшие пересаживают в открытый грунт, где они адаптируются, что дает последующую стопроцентную гарантию приживаемости.

Александровский лесхоз не имеет своих охотничьих угодий, их опекают созданные товарищества. Тем не менее, лесничие наделены функциями контроля. А вот грибы в лесу можно собирать всем – была бы благоприятная погода. И еще здесь ставят ульи. Нет вкуснее меда, чем лесной. Ежегодно лесхоз выдает лесные билеты для шести-семи тысяч пчелосемей. Это бесплатно, но при условии, чтобы был порядок, чтобы пчеловоды не мешали друг другу, чтобы не навредили лесу.

Знаете, что чаще всего желают лесоводам? Кроме традиционных счастья и здоровья, чтобы в лесах нарушители не уничтожали деревья, чтобы не было браконьеров и чтобы невоспитанные туристы не разжигали костры. Как же просто каждому из нас сделать так, чтобы эти пожелания осуществились. Спасибо вам, люди, дарящие нам лес!