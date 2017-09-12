Все дороги ведут в лес

14:22
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Иван Гапич/Фото Павла Волошина, «УЦ»

От суеты и проблем чаще всего хочется убежать в лес. Там тихо, красиво, чистый воздух, благоухание трав. А есть же люди, которым повезло там работать, которые посвятили себя лесу, ухаживанию за ним и приумножению насаждений. Это работники леса, которые каждое третье воскресенье сентября отмечают профессиональный праздник.

Лесничий, лесовод когда-то назывался форстмейстер. Если дословно перевести с немецкого, это начальник леса. Может, в давности он и был начальником, теперь это настоящий друг леса и его обитателей. С таким другом мы пообщались накануне праздника. Это Иван Гапич, директор государственного предприятия «Александровское лесное хозяйство».

Журналистская тропа в Александровский лесхоз протоптана давно. Мы любим сажать здесь лес, смотреть, как подрастают саженцы, выращенные из семян, болеть за лучшего вальщика леса на ежегодных соревнованиях. И всегда это положительные эмоции, внутреннее умиротворение и очередное подтверждение того, что будущее есть. И мы снова в этом убедились, пообщавшись с Иваном Васильевичем, побывав в Александровском и Бирчанском лесничествах, увидев растущую зеленую красоту и вдохнув ее аромат.

Государственный фонд Александровского лесхоза составляет более 19-ти тысяч гектаров. И это не константа, площадь леса из года в год увеличивается. Непригодные для сельского хозяйства земли превращаются в лес. «Мы стараемся засаживать участки, расположенные ближе к лесу, чтобы сразу создать саженцам лесную атмосферу. И это оправдано, молодые деревца быстро адаптируются и радуют нас своим ростом и развитием», – заметил директор.

Как известно, работники леса не только сажают молодые деревья, но и ухаживают за взрослыми насаждениями. Регулярно проводятся выборочные санитарные рубки, когда убираются усыхающие деревья, а остаются лучшие, равномерно распределенные по площади. И да, мастер леса знает каждое дерево своего участка «в лицо». Пусть это образное выражение, но недобросовестным гражданам лучше не рисковать пилить в лесу деревья на дрова – тайное станет явным.

«Все позитивные изменения в нашем хозяйстве происходят благодаря людям, их работе, их преданности своему делу», – сказал Иван Васильевич. В Александровском лесхозе работает 164 человека. По итогам восьми месяцев этого года средняя заработная плата составила 15,5 тысяч гривен. Это не чиновники, не депутаты, это работяги, честно и тяжело зарабатывающие свои деньги. Надо ли говорить, что текучести кадров здесь нет? И дело не только в деньгах (хотя это немаловажно), но и в том, что профессию работники леса выбирают осознанно. Здесь нет случайных людей. Династии – явление довольно распространенное.

Есть в Александровском лесхозе свой промышленный участок. Здесь производят пиленые заготовки, из которых в европейских странах делают паркет. А еще доску обрезную, необрезную. Население покупает отходы для отапливания жилищ. Когда-то были проблемы с утилизацией опилок, а сейчас их покупают, чтобы делать брикеты. Также здесь пилят шпалу. Интересно, что европейские скоростные поезда передвигаются по путям именно с деревянными шпалами, а не с железобетонными – они прекрасно гасят колебания.

Журналисты не очень любят цифры, да и читатели их особо не воспринимают. Но то, что мы услышали от Гапича, впечатляет. Ежегодно лесхоз заготавливает 5-6 тонн (!) семян. Их используют для выращивания саженцев, с помощью которых затем возобновляют леса на месте срубов и засаживают деградированные земли и непригодные для ведения сельского хозяйства. В этом году в отсутствие государственного финансирования лесхоз создал почти 22 гектара леса.

Еще одна цифра: из собранных семян ежегодно выращивается около миллиона сеянцев основных лесообразующих пород – дуба обыкновенного, сосны обыкновенной и крымской, липы, клена. А еще здесь выращивают декоративный посадочный материал. Конечно, какой-то туей, самшитом или можжевельником сейчас мало кого удивишь, но в Александровском лесхозе они особенные.

Во-первых, здесь выращивается более пятидесяти видов пород декоративных растений. Во-вторых, в открытом грунте сейчас находится почти 83 тысячи саженцев, и они уже готовы к реализации. В-третьих, цена на них более чем приемлемая, благодаря чему в лесхоз за саженцами приезжают из Смелы, Каменки, Днепра, Кривого Рога. Только земля, вода и солнце. В специальных теплицах применяется капельный полив, что позволяет уберечь совсем крохотные растения от нехватки влаги. Подросшие пересаживают в открытый грунт, где они адаптируются, что дает последующую стопроцентную гарантию приживаемости.

Александровский лесхоз не имеет своих охотничьих угодий, их опекают созданные товарищества. Тем не менее, лесничие наделены функциями контроля. А вот грибы в лесу можно собирать всем – была бы благоприятная погода. И еще здесь ставят ульи. Нет вкуснее меда, чем лесной. Ежегодно лесхоз выдает лесные билеты для шести-семи тысяч пчелосемей. Это бесплатно, но при условии, чтобы был порядок, чтобы пчеловоды не мешали друг другу, чтобы не навредили лесу.

Знаете, что чаще всего желают лесоводам? Кроме традиционных счастья и здоровья, чтобы в лесах нарушители не уничтожали деревья, чтобы не было браконьеров и чтобы невоспитанные туристы не разжигали костры. Как же просто каждому из нас сделать так, чтобы эти пожелания осуществились. Спасибо вам, люди, дарящие нам лес!

Елена Никитина

Елена Никитина

Заместитель главного редактора «УЦ».