Кращою школою Кіровоградщини стала ЗОШ зі Світловодська

Інформаційний освітній ресурс «Освіта.ua» склав рейтинг загальноосвітніх шкіл Кіровоградської області, що посіли найвищі місця у рейтингу шкіл України за підсумками ЗНО 2017 року.

Про це йдеться на сайті «Освіта.ua».

У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати зовнішнього незалежного оцінювання, отримані випускниками шкіл у 2017 році.

Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання, отриманих учасниками тестування з усіх предметів ЗНО, та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи.