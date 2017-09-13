У Кропивницькому продовжують цупити комунальне майно

Головне управління житлово-комунального господарства міської ради Кропивницького заявило, що в місті продовжуються випадки крадіжок комунального майна та спільного чи особистого майна мешканців житлових будинків.

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі мерії.

«Шкода, що в сучасному цивілізованому суспільстві трапляються прикрі випадки зухвалого варварства, яким складно знайти розумне виправдання», – наголосив начальник головного управління Віктор Кухаренко.

Злодії продовжують красти дороге ліфтове обладнання, дощоприймальні решітки, металеві люки та труби, огорожі, автоматичні вимикачі у під’їздах будинків, лічильники, електричні дроти, опалювальні прилади (батареї), дорожні знаки, кутники з високовольтних опор, відновлення яких лягає непосильним тягарем на плечі житлово-експлуатаційних організацій, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, мешканців будинків,комунальних підприємств та міського бюджету.

Не гребують зловмисники і найсвятішим, скоюючи акти вандалізму на кладовищах тамеморіалах, – наживою стають металеві огорожі, пам’ятні й ритуальні атрибути.

Головне управління житлово-комунального господарства міської ради Кропивницького просить усіх мешканців міста бути уважними до підозрілих осіб, що можуть нанести потенційну шкоду майну або викрасти його: «У разі, якщо ви стали свідками крадіжок комунального майна, або ж виявили підозрілих осіб, не зволікайте – негайно звертайтеся до аварійно-диспетчерської служби (15-80, моб. (066) 506-36-94) та правоохоронних органів (102)».