У Кропивницькому впіймали чергового серійного злодія-рецидивіста (ФОТО)

Раніше неодноразово судимий 48-річний мешканець обласного центру обікрав понад десять помешкань громадян.

Про це «УЦ» повідомили у секторі комунікації ГУ Національної поліції в області.

Вдень злодій відслідковував наявність господарів домівок. Якщо у будинку нікого не було, брався «до роботи». Через вікно зловмисник потрапляв усередину та забирав цінні речі – золоті вироби, планшети, телефони, ноутбуки, оргтехніку, грошові кошти. Крадене майно він продавав.

«У результаті розшукових заходів працівникам поліції вдалося встановити особу зловмисника та затримати його, – повідомив т. в. о. начальника Кропивницького відділу поліції Дмитро Кравченко. – Зловмиснику оголосили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка) та обрано міру запобіжного заходу – тримання під вартою. Частину речових доказів правоохоронці вилучили за місцем мешкання підозрюваного та у осіб, яким він збув крадені речі».

Злодію, який уже має понад десять судимостей за скоєння майнових злочинів, загрожує до шести років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Кропивницькому затримали злодія, який обкрадав квартири, поки господарі спали.