Константин Ярынич: «Забота о здоровье и экологии – это забота о жизни»

За прошлую предпраздничную неделю в областном центре Кировоградщины официально открыли 4 новых и полностью обновленных медицинских учреждения – в том числе современный инсультный центр и амбулаторию семейной медицины на полтора десятка тысяч пациентов. А меньше месяца назад Президент Украины лично открывал здесь полностью реконструированную детскую областную больницу.

О том, откуда такой внезапный всплеск внимания и приток средств в местную медицину и на каком этапе в целом реформа государственного здравоохранения, которой кто-то ждет с надеждой, а кто-то с упадническими настроениями, говорим с народным депутатом Константином Ярыничем.

Будучи практикующим врачом и членом парламентского Комитета по вопросам здравоохранения, он принимает непосредственное участие в происходящем – решении организационных вопросов, формировании общей стратегии, поисках источников финансирования. По мнению нардепа, сейчас мы наблюдаем большой прорыв в медицинской отрасли региона.

– Старт дал руководитель области Сергей Кузьменко. На открытии детской областной больницы присутствовал Президент Украины, потому что объект заслуживал внимания, сегодня это один из лучших детских медицинских центров в стране. Мне удалось привлечь дополнительно около 26 миллионов гривен, которые пошли на оснащение аппаратурой. Было обращение главы ОГА по этому вопросу, потом – встреча с Владимиром Гройсманом, мое обращение к Кабинету Министров и премьер-министру. Это у нас получилось, проект уже живет своей жизнью и дает совершенно другой уровень лечения, - говорит Ярынич.

Напомним, реконструкция в рамках областной инициативы «Здоровье наших детей» от идеи до сдачи продолжалась около 2 лет, на нее привлечено почти 200 миллионов государственных, областных и городских гривен. Другим проектам городских медучреждений, открытых на прошлой неделе, – по году-полтора.

– Когда Андрей Райкович стал городским головой, мы определялись с приоритетами развития города в целом, – рассказывает народный депутат. - Я, как медик, настойчиво предлагал свои варианты. Мое мнение было услышано. Нам необходимы специализированные центры – из-за их отсутствия смертность по отдельным диагнозам очень высокая. Как-то инсультный центр – сердечно-сосудистые заболевания, в том числе инсульты, превалируют по смертности в три раза над всеми остальными патологиями. До сих пор у нас не было такого центра, были отдельные неврологические, сосудистые отделения. Теперь пациенты с инсультами попадают в специализированное учреждение и имеют все шансы на то, чтобы стать здоровыми людьми. Для этого нужны диагностическая аппаратура, препараты, конечно, врачи, которые знают, как и с чем работать, и, главное – скорость принятия решений. У нас есть, куда срочно везти человека, если с ним случилась такая беда. Там правильное сочетание использования городских денег и государственно-частного партнерства. В одном здании совмещены две формы, диагностическая часть – то, что не тянет бюджет, сделано в виде частной инвестиции. Нет возможности купить это оборудование за государственные, областные, городские деньги, пациент оказывался недиагностированным и просто умирал. Мы не знали, какой именно это инсульт, как именно лечить – теперь ситуация резко меняется к лучшему.

Инсультный центр открывали в прошлую среду, а накануне – городской роддом с функциями перинатального центра. Напомним, ранее два существовавших роддома были объединены в одно учреждение, а помещения бывшего городского роддома № 2 частично перепрофилированы под новый гемодиализный центр на 70 мест. О нем – чуть ниже.

– Реконструирована вся больница с комфортным пребыванием новорожденных и рожениц. До этого нужно было провести сложнейшую работу по объединению двух роддомов, чтобы повысить качество предоставления медицинской помощи. Это аккумулирование средств в одной точке. Никто не был уволен, были совмещены два коллектива, кто хотел – остался, кто не хотел – ушел, большинство, 85%, осталось работать. Мы сможем добавить средства на лечение пациента, а не на содержание учреждения. Были выделены деньги – около 8 миллионов – на реконструкцию этого центра, это правильное решение, и мы видим результат, - считает Ярынич.

Днем раньше была открыта амбулатория семейной медицины на Жадова, которая обслуживает 16 тысяч человек. Это, по сути, аналог поликлиники в реалиях проходящих в здравоохранении изменений. Если в ближайшие годы обойдется без серьезных катаклизмов, то вскоре именно семейные врачи будут повсеместно работать на первичном уровне оказания медицинской помощи, первыми встречаясь с пациентом, первыми оказывая медицинскую помощь, координируя пациента – куда ему идти дальше и что делать.

В четверг открылся тот самый новый гемодиализный центр. Чтобы понимать: до этого момента в областной больнице гемодиализ получали около 100 пациентов с почечной недостаточностью, а очередь – до 200.

– Это очередь за жизнью, кто-то ее выстаивает, а кто-то умирает, - подчеркивает народный депутат. - Теперь еще около 70 пациентов с почечной недостаточностью имеют возможность получать гемодиализ. И мы в государственном бюджете на 2018 год закладываем полное, 100-процентное финансирование расходных материалов для Кировоградской области. Он построен за деньги частных инвесторов – они все сделали за свой счет, поставили свою аппаратуру. А мы должны приобретать только «расходники». До конца года деньги выделит областной совет.

Сейчас то, чего я добиваюсь, – принятие закона о трансплантации. Во всем мире гемодиализ – не окончательная форма лечения. Это просто «дотягивание» пациента до момента пересадки здоровой почки. При моем участии написан закон, который мы надеемся вскоре принять и который изменит ситуацию. И второе, пожалуй самое важное: реформирование медицины в целом через изменение государственных финансовых гарантий для пациента. Этот закон нужно принимать срочно.

Закон, который, наконец, отправит деньги за пациентом, а не «на койку», уже принят в первом чтении. Наш собеседник – представитель рабочей группы, которая дорабатывала министерский законопроект, вносила правки и изменения – сегодня это уже во многом другой документ.

– Сейчас к этому процессу активно подключился Президент Украины, буквально в прошлый понедельник была рабочая встреча с представителями регионов, чиновниками департаментов, главврачами. 4 миллиарда выделено на организацию амбулаторий семейной медицины в сельских регионах, в том числе – на Кировоградщине. Сейчас это все будет строиться, открываться вместе с жильем для медицинского персонала.

Я так думаю, что будут еще горячие споры, но в сентябре – начале октября вопрос будет вынесен под купол, и мы будем голосовать. Но, поскольку большинство депутатов не читали самого законопроекта, а спекулировать могут и хотят многие, возникают разные выдумки. Например, о том, что у нас теперь все роды будут платные и никто не будет рожать. Хотя бесплатная первичная медицинская помощь на 2 и 3 уровнях, бесплатная экстренная и паллиативная медицинская помощь, бесплатные роды – это все входит в пакет государственных гарантий, которые предусматривает законопроект. Нужно рассказывать, проводить информационную кампанию. Это сейчас моя главная задача, приоритет, чтобы мы в этом году все-таки проголосовали за этот законопроект.

Все, что я сейчас делаю как народный депутат так или иначе касается темы здоровья. И это в первую очередь программа радиационной безопасности населения областного центра. Она уже практически прописана, в течение двух недель будет закончена эта работа. И, я думаю, через месяц мы будем ее защищать на заседании Кабинета Министров вместе с главой ОГА. Все наконец прониклись тем, что у нас есть большая экологическая проблема, и ее необходимо решать, разными путями нивелировать процессы, связанные с тем, что мы здесь находимся на кристаллическом щите и здесь работают урановые шахты.

Часть работы, которую мы с командой уже делаем, – это йодизация населения, сейчас начнется второй этап – витаминизация населения, надо улучшать иммунитет людей. И это только начало большого пути, который мы должны пройти в ближайшие месяцы и годы.