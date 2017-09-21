На прийомі у секретаря міськради Кропивницького був «аншлаг» – аж одна відвідувачка (ФОТО)

20 вересня секретар міської ради Андрій Табалов провів прийом громадян з особистих питань.

Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті мерії, передає кореспондент «УЦ».

На прийом до посадовця звернувся одна заявниця – пенсіонерка, інвалід І групи. Мешканка міста порушила перед секретарем міської ради питання забезпечення належного теплопостачання у житловому будинку.

«За результатами розгляду заяви Андрій Табалов надав доручення відповідним виконавчим органам міської ради. Порушене питання взяте на контроль», – сказано у повідомленні.