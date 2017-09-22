У жителів Кіровоградщини вилучили зброю та боєприпаси (ФОТО)

Один із жителів області зберігав удома «збройний арсенал», який начебто знайшов і не встиг здати до правоохоронних органів, інший – гранату, походження якої працівники поліції нині встановлюють.

Про це «УЦ» повідомили у секторі комунікації ГУ Національної поліції в області.

До Маловисківського відділу поліції надійшла інформація про те, що житель одного з сіл району незаконно зберігає вогнепальну зброю.

Під час проведення обшуку в домоволодінні чоловіка поліцейські виявили і вилучили предмети, схожі на набої калібру 7,62 та 12 мм, у кількості 94 штук, мисливську рушницю, чотири ножі та револьвер.

Як пояснив власник домоволодіння, він буквально кілька днів тому знайшов «арсенал» на березі річки неподалік села, та «не встиг здати до поліції».

А в Онуфріївському районі у рамках розслідування кримінального провадження поліцейські провели санкціонований обшук житлового будинку 30-річного чоловіка. У результаті виявили предмети, схожі на гранату Ф-1, запал до гранати та патрон до автоматичної зброї калібру 5,45 мм, які господар зберігав у шафі.

Вилучене направлено на дослідження.

За цими фактами розпочато кримінальні провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне зберігання зброї, бойових припасів або вибухових пристроїв). Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Нагадаємо, в Олександрії правоохоронці вилучили найбільшу за останні три роки партію вибухівки.