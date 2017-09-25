Через пожежу в одеському дитячому таборі у Кропивницькому додатково перевірять навчальні заклади

У кожному з гуманітарних закладів Кропивницького перевірять стан пожежної безпеки.

Таке завдання поставив підлеглим міський голова Андрій Райкович під час апаратної наради сьогодні, 25 вересня, повідомили «УЦ» у прес-службі мерії.

«Звертаю серйозну увагу своїх заступників, керівників гуманітарних управлінь щодо організації належної пожежної безпеки в школах, дитсадках, лікарнях, соцзакладах, – сказав Андрій Райкович. – Ви бачите, яку трагедію пережила Одеса. Немає слів, щоб виміряти біду, коли гинуть діти. Тому спеціалісти управління освіти разом з управлінням МНС негайно візьмуться перевіряти всі школи та садочки».

Нагадаємо, у ніч на 16 вересня в дитячому таборі «Вікторія» в Одесі згоріла двоповерхова дерев’яна будівля, двоє дітей загинули і ще одна зникла безвісти.

Також до лікарні доставили двох неповнолітніх 2006 року народження: дівчинку з діагнозом «забиття хребта, тупа травма черева» та хлопчика з діагнозом «отруєння продуктами горіння».