Безосновательные слухи

«Словно мухи, тут и там…» – дальше все знают. Время от времени и до нас доходит информация, не подтвержденная официально, то есть слухи. На этот раз нам «шепнули», что вскоре «уйдут» главного врача Кировоградской больницы скорой медицинской помощи Валерия Скорохода.

Слухи необходимо перепроверять, дабы их подтвердить или опровергнуть, что мы и сделали. В ходе «проверки» выяснилось, что 250 членов коллектива названной больницы (те, кто одновременно был на работе) подписали письмо, адресованное городскому голове Андрею Райковичу (больница-то коммунальная), в котором рассказали о достижениях медицинского учреждения, ставших возможными благодаря опыту, организаторским качествам, хозяйственным навыкам, человечности и умению направить коллектив на решение первоочередных задач Валерия Семеновича.

Вслед за письмом на прием к мэру отправились ведущие специалисты БСМП – Виктор Мягкий, Александр Лавров и Валерий Заремба. Поговорили о медицинской реформе – в общем и о вероятной смене главного врача – в частности. По словам Виктора Мягкого, городской голова заверил хирургов в том, что кадровых вопросов к больнице экстренной медпомощи у него нет, что смена главного врача в ближайшее время не предвидится, если все-таки будут решаться кадровые вопросы – руководство города обязательно посоветуется с коллективом больницы. Так что спокойно работайте и лечите людей.