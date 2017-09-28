На Кіровоградщині шукають восьмикласника, який не повернувся зі школи (ФОТО)

Знам’янський відділ поліції ГУНП в Кіровоградській області розшукує безвісти зниклого Сачука Дениса Володимировича 2004 року народження, уродженця м. Погребище Вінницької області, жителя с. Богданівка Знам’янського району, учня 8 класу Богданівської ЗШ № 1, який 25 вересня 2017 року о 10:00 пішов із дому до школи і не повернувся.

Про це «УЦ» повідомили у секторі комунікації ГУ Національної поліції в області.

Прикмети: на вигляд – 12 років, зріст – 150 см, середньої статури, волосся русяве, зачіска коротка.

Був одягнений у темно-синю сорочку в білу крапку, сині джинси, чорні мокасини.

При собі мав рюкзак чорного кольору, в якому знаходились підручники.

Працівники поліції звертаються до всіх, кому відома будь-яка інформація про місцезнаходження Дениса Сачука Дениса, терміново повідомити за телефонами: 095-254-39-93, 097-770-09-90, 0663690030, 0668885911, або до найближчого відділу поліції за номером 102.