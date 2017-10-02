Тут раздался русской культуры стон

Это – реклама. Возможно, вы тоже ее видели. Я “снял” это сказочное “объявление” здесь, на сайте “УЦ”. В свое время сталкивался с невозможностью добиться от организаторов размещения платной рекламы на сайте ограничить неприемлемые по тематике объявления, так что прекрасно понимаю, что стопроцентно избежать такого факапа нереально. Но в связи с особенностями размещения (простор, свобода и ничего вокруг не мешает) впервые обратил внимание на последнюю строчку этого шедевра.

ОБРАЗОВАНИЕ, блин, ПЛЮС, мать его, РУ!!!

Совсем Поклонская Россиюшку до ручки своей борьбой за святого царя довела…