Тут раздался русской культуры стон

Это – реклама. Возможно, вы тоже ее видели. Я “снял” это сказочное “объявление” здесь, на сайте “УЦ”. В свое время сталкивался с невозможностью добиться от организаторов размещения платной рекламы на сайте ограничить неприемлемые по тематике объявления, так что прекрасно понимаю, что стопроцентно избежать такого факапа нереально. Но в связи с особенностями размещения (простор, свобода и ничего вокруг не мешает) впервые обратил внимание на последнюю строчку этого шедевра.
ОБРАЗОВАНИЕ, блин, ПЛЮС, мать его, РУ!!!
Совсем Поклонская Россиюшку до ручки своей борьбой за святого царя довела…
Павел Волошин
Попал на планету Земля случайно, из-за ошибки при высадке десанта на Юпитер. Внедрился в коллектив еженедельника "УЦ", ослепив учредителя издания линзой фотоаппарата. В ожидании своих решил улучшить местный мир, увлекся, втянулся, прирос и пустил побеги. Тщеславен, но справедлив. Ненавидит, но любит. Боится, но продолжает двигаться вперед.