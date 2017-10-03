Хранители здоровья нации

Водопроводную воду можно пить, а вот вода из колодцев может оказаться смертельно опасной для маленьких детей. Гамма-фон у нас совершенно нормальный. А вот уровень шума на крупных магистралях в областном центре существенно превышает норму и может реально вредить здоровью людей.

В этом совершенно уверены в Кировоградском областном лабораторном центре, который функционирует с 1 января 2013 года.

По сути Лабораторный центр Министерства здравоохранения – это то, что осталось от санитарно-эпидемиологической службы. В конце декабря 2012 года были ликвидированы санэпидстанции, вместо них появились лабораторные центры и Главное управление госсан­эпидслужбы Украины. В прошлом году было ликвидировано и главное управление, а лабораторные центры переданы Министерству здравоохранения. В соотвествии с Постановлением Кабмина от 29 марта 2017 года № 348, функции по реализации государственной политики в сфере эпидемиологического надзора (наблюдения) переданы лабораторным центрам.

Сейчас лабораторные центры по-прежнему следят за тем, чтобы окружающая среда была безопасной для нашего здоровья. Работники центра расследуют вспышки инфекционных заболеваний и проводят профилактические мероприятия. Здесь анализируют все: воду, землю, воздух, продукты, медикаменты, игрушки, стройматериалы – по заказу государственных структур, предприятий и частных лиц.

О работе лабораторного центра мы попросили рассказать его директора Ивана Ивановича Касьяненко.

– В структуре нашего центра восемь лабораторий, – говорит Иван Иванович. - Паразитологическая, бактериологическая, радиологическая, санитарно-гигиеническая, вирусологическая, токсикологическая, лаборатория электромагнитных полей и других физических факторов и лаборатория особо опасных инфекций. Кроме лабораторий, у нас еще есть отделы, которые обобщают и расследуют информацию.

Например, отдел эпидемиологического надзора (наблюдения) и профилактики неинфекционных заболеваний проводит лабораторный мониторинг всех территорий области за счет государственного бюджета. В конце года мы передаем органам местного самоуправления санитарно-гигиенические характеристики городов, районов, сел и рекомендации по улучшению санитарно-эпидемиологической ситуации. К сожалению, не все сегодня понимают ценность этой информации, не все к нам прислушиваются. В этом году только Кировоградский район заложил средства в бюджете на мероприятия по улучшению качества воды в учебных заведениях, для проведения дератизационных работ и улучшения эпидситуации.

Кого лечат санитарные врачи

– Борьба с инфекционными и неинфекционными заболеваниями, проведение эпидемиологического надзора – приоритетное направление деятельности центра, – говорит Иван Касьяненко.

Областной лабораторный центр – единственное в области санитарно-профилактическое учреждение Министерства здравоохранения Украины.

На центр, в соответствии с уставом, возложена государственная регистрация инфекционных заболеваний и отравлений, обеспечение эпидемиологических расследований случаев и вспышек инфекционных заболеваний, проведение полного комплекса противоэпидемических, дезинфекционных и профилактических мероприятий.

Каждый день в области регистрируются случаи инфекционных болезней. Свое­временное проведение необходимых мероприятий в очагах кишечных инфекций, туберкулеза, кори, менингококковой инфекции, коклюша, чесотки и многих других инфекций обеспечит ликвидацию очагов и недопущение заболеваний среди людей, которые контактировали с заболевшим.

В каждом случае работники центра совместно с лечебными учреждениями решают вопросы изоляции, госпитализации больных, проводят медицинское наблюдение и лабораторное обследование больных и контактных, дезинфекцию, рекомендуют проведение ограничительно-карантинных мероприятий в детских садах, школах, чтобы не допустить распространения инфекций той же кори, краснухи, сальмонеллеза, дизентерии, менингококковой инфекции.

Вирусологическая, бактериологическая, паразитологическая лаборатории и лаборатория особо опасных инфекций проводят анализы, и благодаря этому своевременно можно поставить диагноз лептоспироза, калифорнийского и гонконгского гриппа, кори, краснухи, ботулизма, малярии, глистных инвазий и многих других.

Очень важный раздел работы специалистов эпидпрофиля – это изучение состояния иммунитета у людей после проведения профилактических прививок против дифтерии, столбняка, полиомиелита, кори, краснухи.

Тревогу у специалистов сегодня вызывают ботулизм и боррелиоз (болезнь Лайма).

К счастью, ботулизм у нас встречается не так часто, как можно подумать, читая новости. Чаще всего первичный диагноз не подтверждается. С начала года в области зафиксировано три случая ботулизма, один из них со смертельным исходом.

– Мы бы хотели обратиться к людям, – говорит Иван Иванович, - с просьбой сохранять чеки на продукты питания. Тогда в случае подтвержденного ботулизма производитель понесет ответственность. Сегодня человек нам говорит: «Я купил рыбу в таком-то магазине», но без документального подтверждения мы ничего не можем сделать.

А еще лучше: просто не покупайте непотрошеную сушеную, вяленую, соленую и копченую рыбу! Ботулотоксин развивается в анаэробных условиях – без кислорода, такие условия могут возникнуть внутри непотрошеной рыбы. Также ботулотоксин прекрасно чувствует себя в вакуумной упаковке. Если же рыба выпотрошена, то риск значительно ниже.

В этом году природа подбросила эпидемиологам еще одну серьезную проблему – боррелиоз – особо опасное инфекционное заболевание, которое переносят клещи.

– Наши специалисты ежегодно отлавливают клещей в зонах отдыха, в лесных массивах и исследуют их. В прошлом году мы не обнаружили в области зараженных клещей. В этом году клещи – носители боррелиоза – были найдены в нескольких зонах отдыха в областном центре: в Лесопарковой, в дендропарке, в Горсаду, в зеленом массиве «Добруджа», а также в Ольшанском и Благовещенском районах.

Надо сказать, что в данном случае и органы местного самоуправления, и хозяева парков отреагировали очень оперативно и выполнили все наши рекомендации: скосили траву, вывесили таблички «Осторожно! Клещи!», провели необходимые предупредительные мероприятия и т. п.

– А что нужно сделать людям, чтобы обезопасить себя? Брызгалки от насекомых помогают?

– Конечно, репелленты помогают. Даже одежда помогает: длинный рукав с резинкой, брюки, а не шорты. Обязательно осмотрите себя и детей после пребывания на природе. И, если найдете клеща, принесите его на анализ.

В этом году у нас был случай, когда человек, который был еще совершенно здоров, принес нам клеща. Мы обнаружили, что укусивший его клещ заражен боррелиями. Этот человек сразу же прошел курс профилактического лечения и избежал, таким образом, очень серьезных проблем со здоровьем.

О воде – родниковой и водопроводной

Мы задали Касьяненко вопрос, который волнует, наверное, всех жителей области:

– Можно ли пить водопровод­ную воду?

– Воду из водовода «Днепр-Кировоград» пить можно. Я сам ее пью. Но, если говорить об области в целом, то до 20% источников питьевой воды не отвечают норме по микробиологическим показателям и до 50% – по санитарным требованиям. Особенно это касается децентрализованного водоснабжения (то есть колодцев – как индивидуальных, так и общественных).

Самый опасный показатель – это значительное превышение количества нитратов в питьевой воде. По большому счету, такую воду вообще нельзя употреблять в пищу. Но если для взрослых людей она просто вредна, то для детей до трех лет – это яд. У детей еще не выработаны защитные механизмы, которые помогают переработать нитраты, и может развиться вод­но-нитратная метгемоглобинемия.

– А что же делать людям, ведь речь идет о сельской местности, где вряд ли продают и покупают бутилированную питьевую воду?

– С этими колодцами уже ничего не сделаешь. Вода в них – техническая. По большому счету, в этих местах нужно проводить водопровод – это рекомендация для местных властей. Людям же мы рекомендуем покупать бутилированную воду.

Существует приказ Минздрава, в соответствии с которым все роженицы, которые живут в местах, где нет центрального водоснабжения, должны предоставлять в роддом справку о содержании нитратов в воде. Если содержание нитратов больше 50 мг на литр, наши специалисты проводят очень серьезную работу, объясняют родителям, почему маленьким детям ни в коем случае нельзя варить смеси на такой воде и т. п., мы берем со всех родителей расписки, что они осведомлены об этом… Увы, не всегда помогает. В этом году в Новоархангельском районе ребенок умер от метгемоглобинемии, и причиной стало отравление колодезной водой.

– Насколько часто частные лица приносят колодезную воду на анализ?

– Каждый день и помногу. Воду из скважин, из родников, колодезную, водопроводную, даже бутилированную, чтобы понимать, насколько качественную воду они покупают, и воду из бытовых фильтров, потому что в фильтрах накапливаются вредные вещества, и если вовремя их не менять, то вода после использования фильтра может быть гораздо хуже, чем до того, как она туда попадает.

Гамма-фон и уровень радона в воздухе

Еще один миф касается уровня радиации, или, как говорят специалисты, мощности дозы гамма-излучения. Он у нас в области, оказывается, нормальный.

– Уровень гамма-фона ежедневно отображается на нашем сайте – вы можете посмотреть. Он стабильный – 11-14 мкР в час, это в пределах нормы.

А вот повышенное содержание радона в воздухе жилых и общественных зданий – это действительно проблема. Помните региональный проект «Стоп-радон»? Этот проект являлся частью областной «Комплексной программы защиты населения Кировоградской области от ионизирующего излучения», которая действует и сейчас. В ходе реализации этой программы мы выяснили, что в нескольких школах количество радона в воздухе превышает допустимые нормы в 4-6 раз.

С тех пор ситуация не изменилась, а в некоторых школах еще и ухудшилась. Если, например, в школе установили глухие пластиковые окна, то без проведения противорадоновых мероприятий уровень радона в помещении может резко возрасти. Радон быстро распадается, но продукты его распада имеют тенденцию накапливаться. Поэтому главная мера профилактики – это проветривание. Но мы сегодня не имеем полномочий, чтобы требовать от местных властей обеспечения нормальной вентиляции на первых этажах школ, в которых было установлено превышение содержания радона в воздухе. Мы можем только рекомендовать…

На сегодняшний день разрабатывается Государственная экологическая целевая программа защиты населения и территории Кировоградской области. Наши специалисты выступили с инициативой организации регионального центра радиационной защиты населения Кировоградской области на базе радиологической лаборатории центра, которая имеет оборудование и кадровый потенциал. Для этого необходимо лишь выделение незначительной суммы для дооснащения лаборатории.

– Не могу не спросить о радио­активном могильнике, который раскопали этим летом. Насколько серьезный вред это нанесло?

– Конечно, был нанесен ущерб окружающей среде. Насколько серьезный? Это вопрос, скорее, к экологам. Но не думаю, что это катастрофа. Там никто не живет, никто не ходит. Когда тридцать лет назад выбирали место для захоронения, то учитывали и грунтовые воды, и другие факторы.

Гораздо больший ущерб те, кто раскопал могильник, нанесли себе, потому что они в любом случае получили дозу облучения. И, конечно, сегодня наносится ущерб здоровью тех людей, которые приняли этот металл и хранят его у себя. Раньше на каждом пункте приема металлолома были приборы для измерения гамма-фона – и его бы сразу обнаружили. Контролем за соблюдением требований нормативов занималась областная санэпидслужба, но с тех пор, как она была ликвидирована, за этим никто не следит. С расформированием санэпидслужбы многое рухнуло, не только это.

Сегодня у нас нет полномочий потребовать, чтобы на пунктах приема были дозиметры. Нет полномочий даже, чтобы зайти туда со своими приборами и провести исследование. Мы можем это сделать, только если они сами закажут нам такое исследование.

Что витает в воздухе?

Одно из самых востребованных исследований, по словам работников лабораторного центра, - исследования атмосферного воздуха на бактериологические показатели, окиси азота, сажу, сернистый ангидрид, фенол, формальдегид, пары ртути.

– Таких исследований проводится очень много – по желанию заказчиков, - объясняет директор лабораторного центра. - Ежедневно к нам обращаются предприятия: и промышленные, и сельскохозяйственные, магазины, кафе. Часто обращаются и частные лица. Например, недавно обращались люди, которые живут рядом с асфальтным заводом. Там все было в порядке, но такие исследования проводить необходимо.

У нас есть контрольная точка на ул. Тобилевича, где мы каждый день проводим исследования. С начала 2017 года все было в норме, а на прошлой неделе, когда на нашей улице клали асфальт, показатели фенола, формальдегида, сернистого ангидрида и оксидов азота превысили норму.

Эти же вещества выделяются при использовании в помещении некачественной мебели, например. А постоянное превышение их содержания в воздухе может вызывать головную боль и астматические приступы.

Часто заказывают также анализ атмосферного воздуха на содержание паров ртути.

Все по стандартам ISO

Качество исследований лабораторный центр гарантирует, а в результате вы получите протоколы, которые признаны в странах ЕС. В августе этого года Кировоградский лабораторный центр сертифицирован в системе ISO (международная организация по стандартизации), Аттестат об аккредитации за № 2Н1352. Необходимо отметить, что лабораторный центр имеет лицензию на медицинскую практику, все лаборатории аттестованы, свидетельства об аттестации действительны до 2020 года.

– Во-первых, стандарт ISO – это гарантия качества, - говорит директор. - Во-вторых, это значит, что все наши исследования анонимны, конфиденциальны и прозрачны. Заказчик приносит образцы, отдел принятия образцов присваивает каждому образцу код, и работники лаборатории не знают, кто и откуда принес этот образец. Это полностью исключает коррупцию. Результаты исследования знает только заказчик, мы их не имеем права сообщать больше никому. А при желании заказчик может присутствовать при проведении всех исследований.

Ну и, конечно, сертификация в системе ISO означает признание результатов на международном рынке. Это очень важно для тех, кто отправляет продукцию на экспорт. А в Украине не так много лабораторных центров, которые сертифицированы в системе ISO – в системе Минздрава мы десятые.

Бюрократия у нас сегодня сведена к минимуму. Вы можете заказать любое исследование, тут же рядом его оплатить (у нас стоит терминал) и получить все документы – это займет не более пяти минут. Радиологические исследования могут длиться до месяца, токсикологические – до десяти дней, остальные – 1-2 дня максимум.

Стоимость всех исследований можно узнать на сайте лабораторного центра http://labcentr.kr.ua/, там же можно посмотреть результаты мониторинговых исследований всех территорий области на интерактивной карте. Телефон для справок: 33-33-15.